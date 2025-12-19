¿Quién es Michael Hoyos y en qué posición juega el próximo refuerzo de Universitario?

La llegada del técnico Javier Rabanal a Universitario de Deportes ha hecho que algunos jugadores que dirigió recientemente en Independiente del Valle estén en la órbita del club crema, como es el caso del experimentado delantero Michael Hoyos, quien es nacido en Estados Unidos, pero tiene nacionalidad argentina y ecuatoriana.

¿Quién es Michael Hoyos?

Michael Hoyos es un jugador de 34 años que este 2025 defendió los colores de Independiente del Valle, club con el que salió campeón de la LigaPro Ecuador. En esta temporada, el popular 'Salvador' jugó 43 partidos, anotó 19 goles y dio 4 asistencias. Una de sus principales características es el juego aéreo, pese a no ser tan alto —mide 1.75 metros—, pero tiene una buena técnica al momento de cabecear el balón.

El mencionado delantero ha paseado su fútbol por 10 clubes de Sudamérica, siendo los más laureados Estudiantes de La Plata —institución con la hizo su debut oficial en primera división—, Barcelona SC, Liga de Quito y recientemente en el 'Matagigantes'.

Michael Hoyos con el trofeo de campeón de la LigaPro Ecuador 2025.

A lo largo de su carrera, Hoyos ha conquistado títulos a nivel local e Internacional. Por ejemplo, salió campeón de la Copa Libertadores 2029 con Estudiantes y ganó la Recopa Sudamericana 2023 con Independiente del Valle. También levantó trofeos en liga domésticas, como en la primera división del fútbol argentino con Estudiantes, en la LigaPro y Supercopa de Ecuador con IDV.

¿En qué posición juega Michael Hoyos?

El inminente fichaje de Universitario puede jugar en cualquier zona de ataque, ya que puede demostrar su talento por las bandas y, recientemente en Independiente del Valle, se desempeñaba como media punta.

Javier Rabanal lo tuvo este año a Michael Hoyos en el 'Negriazul' y lo sacó campeón de la LigaPro de Ecuador. Lo usaba como un segundo delantero, por lo que en el esquema de la 'U' (1-3-5-2) el argentino podría acompañar a Alex Valera en el ataque sin ningún problema.