Fue el gran deseo de Universitario y ahora da el batacazo tras ser anunciado en equipo campeón

Universitario de Deportes está enfocado en poder reforzarse de la mejor manera y encaminarse rumbo al tetracampeonato de la Liga 1. Por ello, la dirección deportiva crema se mueve en el mercado en busca de concretar la llegada de grandes jugadores. Sin embargo, uno de los jugadores que pretendía acaba de dar el gran golpe firmando contrato por un equipo campeón.

Fue el deseo de Universitario y ahora da el batacazo tras ser anunciado en equipo campeón

El cuadro crema tiene como uno de sus principales objetivos el poder conformar un equipo de primer nivel para destacar a nivel nacional e internacional. Por ello, mostraron interés en firmar al volante argentino Matías Palavecino, quien venía destacando en las filas de Coquimbo Unido de Chile.

Sin embargo, la escuadra merengue no pudo concretar esta operación y dejó escapar a uno de los jugadores más talentosos a nivel sudamericano. En ese contexto, el volante acaba de dar el gran golpe en el mercado tras acordar su llegada a la Universidad Católica de Chile, donde ya fue presentado.

El conjunto chileno anunció que llegó a un principio de acuerdo con Palavecino para que se convierta en su flamante fichaje, asimismo recalcó que en las próximas horas pasará la revisión medica.

Matías Palavecino, jugador pretendido por Universitario, firmó por la U Católica de Chile.

"Cruzados informa que ha alcanzado un Principio de Acuerdo con Matías Palavecino para la temporada 2026. El volante, quien viene de consagrarse campeón de la Liga de Primera con Coquimbo Unido, viajará en las próximas horas a Chile para realizarse la revisión médica", informó el club en sus medios oficiales.

De igual forma, la U Católica recalcó que el jugador primero deberá salir en la mejor forma durante los exámenes médicos para poder concretarse esta operación.

Matías Palavecino estuvo en carpeta en Universitario

Según reveló el periodista Gustavo Peralta, Palavecino fue uno de los jugadores pretendidos por Universitario, luego de que la dirección deportiva lo tuviera en carpeta como una de sus opciones para reforzar su equipo.

"El argentino Matías Palavecino es otro jugador que interesa en Universitario de Deportes. Está en el radar, pero aún no se ha presentado propuesta. Tiene 27 años y es un volante creativo, zurdo, con la capacidad de jugar también por las bandas", mencionó el comunicador.