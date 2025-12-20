- Hoy:
Valera y su futuro en el mercado de fichajes tras salir tricampeón con la 'U': "Ganas de..."
El futuro de Álex Valera es una incógnita, pero a última hora surgió información sobre el deseo que tiene el jugador en medio del mercado de fichajes ¿Se quedará en Universitario o se irá?
Universitario de Deportes tuvo una excelente temporada en 2025 debido a los buenos rendimientos de sus futbolistas. Uno de ellos es el goleador del equipo, Álex Valera. Aunque su futuro es incierto, se ha revelado el deseo que tiene el ariete de cara al futuro en medio del mercado de fichajes.
El futuro de Álex Valera tras salir tricampeón con Universitario de Deportes
Según reveló el periodista Gustavo Peralta en su programa 'Pepas de la PM', Valera se siente muy cómodo en Universitario con 29 años de edad, por lo que no tiene tantas ganas de irse al extranjero.
Sin embargo, el representante del goleador del equipo Universitario ofreció al futbolista a distintos clubes, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta al respecto en medio del inicio del mercado de fichajes.
Álex Valera fue ofrecido a otros clubes por su representante, pero desea quedarse en Universitario de Deportes.
"El agente que representa a Alex Valera me dijo que no había nada, incluso que le habían hecho una oferta y aún no han recibido respuesta. Sin embargo, tengo entendido que Valera está muy entusiasmado por quedarse", confesó.
Esta declaración de Peralta llega luego de que su compañero en el programa, Nicolás Kubo, revelara que Álex Valera interesa a un club de la MLS, por lo que ya habían hecho una oferta. No obstante, fue descartado al instante por el periodista Peralta.
El valor en el mercado de Álex Valera
Con un contrato hasta el 2026, Álex Valera tiene un valor en el mercado tasado en 1 millón de euros, por lo que si algún club desea ficharlo antes de que finalice su etapa en Universitario, tendría que pagar ese monto para liberarlo.
