Campeón con Universitario dejó el club y firmó por su clásico rival para el 2026

Universitario de Deportes está realizando importantes movimientos en su mercado de fichajes de cara a la temporada 2026, por lo que se están produciendo ingresos, salidas, renovaciones y préstamos. Uno de los jugadores seleccionados no encontró espacio en la plantilla principal del equipo y será cedido a Sport Boys durante todo el 2026: Estamos hablando de Gustavo Dulanto.

Jugador que salió campeón con Universitario deja el club para firmar por el clásico rival de cara al 2026

El periodista Wilmer Robles informó a través de sus redes sociales que Dulanto llegó a un acuerdo con Sport Boys para ser el nuevo jugador del club del Callao en toda la Liga 1 del 2026.

"Gustavo Dulanto acaba de firmar contrato con Sport Boys para toda la temporada 2026. ¡Éxitos y buenas vibras!", se puede leer en el texto del comunicador que tiene como seudónimo 'Tadokoro'.

Gustavo Dulanto, jugador de Universitario, dejará el club para ser prestado a Sport Boys por todo el 2026.

De esta forma, Universitario de Deportes ejecutó el préstamo de Gustavo Dulanto hacia Sport Boys por todo el 2026, año en el que termina su contrato con la escuadra crema.

Según lo relatado por Jorge Solari, el exdefensor de Universitario y actual futbolista de Boys, solo faltaban detalles contractuales para concretar su llegada al primer puerto, lo cual finalmente se ha logrado.

Gustavo Dulanto en la temporada 2025

Dulanto deja Universitario luego de haber ganado el título nacional del 2024, cuando la escuadra crema se coronó bicampeona del fútbol peruano. Después de eso, no logró encontrar su mejor rendimiento y fue cedido a ADT a mediados del 2025.

Su rendimiento en la Asociación Deportiva de Tarma logró que Sport Boys terminara fijándose en el defensor central, por lo que sus 14 partidos de 18 posibles le ayudaron a que su préstamo de club a club se hiciera factible.