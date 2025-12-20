Tricampeón con Universitario expone el verdadero motivo de la salida de Fossati: "Sentí que..."

Universitario es tricampeón del fútbol peruano, pero el cuadro crema es un polvorín tras la salida de Jorge Fossati del banquillo, pero también otras separaciones que hicieron que muchos levantaran la ceja como fue la del golero merengue Sebastián Britos. El exguardameta de Ate habló claro sobre lo que cree fueron las motivaciones del preparador uruguayo para hoy ya no estar al mando del conjunto campeón de la Liga 1.

Tricampeón con la U revela motivos de la salida de Fossati

A RPP, Britos habló vía telefónica desde Uruguay donde fue consultado sobre su opinión acerca de la salida del "nono", a lo que el golero aseguró que se notaba cierto desgaste debido a una serie de aspectos que al entrenador no le gustaron, deslizando que esto fue crucial para que decidiera dejar el banquillo de los merengues.

"Jorge es recontra exigente y detallista. Sentí que estaba un poco desgastado, él es muy exigente y había muchas cosas que no le gustaban, y no llegó a (un) acuerdo con el club. No sé exactamente qué pasó", detalló al medio peruano.

Britos fue crucial en los títulos cremas de 2024 y 2025.

El arquero de 37 años también detalló que algunos otros factores son externos, propios de la Liga 1, como el clima o las condiciones de los distintos escenarios preparados para el fútbol profesional peruano: "Es jodido, estar jugando constantemente, la altura, la logística, las canchas a veces no son buenas, son un montón de factores que hacen más complejo el torneo"; detalló.

Britos no sabe los motivos de su salida de Universitario

Sebastián Britos es uno de los primeros caídos al acabar la Liga 1 2025, sorprendiendo a todos ya que su rendimiento fue importante para la obtención del tricampeonato de la U. El portero confesó que nunca preguntó el por qué de la decisión de la administración de Franco Velazco de su no continuidad.

"El club tomó la decisión de no renovarme. No sé cuáles son las causas, no he pedido explicaciones porque me iban a caer peor que la decisión. No sé cuáles son los planes que tiene el club y en qué se basaron para tomar la decisión, pero estoy tranquilo, mi trabajo lo dice", sentenció