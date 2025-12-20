0
Real Madrid vs Sevilla por LaLiga

Paolo Guerrero reveló el real motivo por el que Alianza Lima no fue campeón: "Infelizmente..."

En la entrevista con RPP, Paolo Guerrero aclaró los presuntos problemas con Hernán Barcos y su retiro para 2026 vistiendo la casaquilla blanquiazul.

Joel Dávila
Paolo Guerrero aseguró que se retirará en Alianza Lima.
La Liga 1 acabó con Alianza Lima como cuarto en el acumulado y como Perú 4 para la Copa Libertadores. Sin embargo, Paolo Guerrero dio una extensa entrevista a RPP donde habló de diversos temas, entre los que destacan su relación con Hernán Barcos, su retiro del fútbol profesional, pero también el por qué los blanquiazules no pudieron campeonar en 2025.

Paolo Guerrero revela motivos que impidieron que Alianza sea campeón

Por ello, cuando Alan Diez le preguntó por su análisis de los motivos para que la campaña de los íntimos acabara tan mal, el "depredador", antes de contestar, aclaró que lo que estaba por decir era su opinión como futbolista, no la oficial del club.

"Veo que el equipo debió jugar siempre con un mismo once. Esa es mí percepción, ojo, yo no quiero entrar en polémica porque a veces en Perú tergiversan mucho lo que uno dice. A veces, prefiero no comentar porque siempre lo toman para el lado negativo", aseguró vía telefónica.

Y, para condensar su idea, afirma lo siguiente: "Lo que vi en mis años de futbol hubiese sido favorable que en el equipo siempre juegue el mismo 11, a no ser que haya una lesión o problema que no pueda estar, ahí te pido que haga un cambio".

"Siempre el mismo once para mí, ¿Por que? por muchos factores, el jugador tiene más confianza, entra y hace las cosas automáticamente, por lo menos eso es para mí. Creo que cuando los mantuvimos con el mismo 11, mantuvimos una regularidad, ganamos todos los partidos, no hubo muchos cambios, mantuvimos siempre el mismo resultado que era el triunfo".

Finalmente, lamenta que a pesar de tener, para él, el mejor plantel del torneo local no pudieron alcanzar la fase de grupo de la Copa Libertadores: "Desde mi humilde posición, fue lo que Alianza no tuvo este año: infelizmente, no tuvo este año, siempre se cambió de once y eso pudo haber perjudicado un poco. Teníamos un gran plantel para llevarnos el campeonato", sentenció

