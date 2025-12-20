Exfigura con Sporting Cristal remece el mercado fichando por campeón peruano

Los fichajes en el fútbol peruano no se detienen, y no solo los cuadros grandes se preparan con todo para conquistar la Liga 1 de 2026, también los equipos tradicionales lo hacen, como es el caso del UTC de Cajamarca, equipo que acaba de anunciar una de sus contrataciones más importante para su plantilla: se trata de Junior Huerto Saavedra, defensa que vuelve al Perú para colocarse la casaquilla de "el gavilán del norte".

Campeón con Sporting Cristal es fichaje bomba de equipo peruano

El lateral izquierdo viene directamente del fútbol mexicano, específicamente del CF Atlante que participa en la Liga de Expansión MX, la cual desde 2020 reemplaza al desaparecido Ascenso MX y que hasta 2026 ninguno de los equipos participantes descenderá ni ascenderá, cuya intención es la de rescatar económicamente a los equipos que jugaban en el antiguo torneo.

El defensa tuvo uno de sus pasos más recordados por Sporting Cristal durante la temporada 2020 donde, pese a no acumular muchos partidos arrancando como titular, logró alzarse como campeón de la Liga 1 de ese año, luego que los rimenses vencieran en la final a Universitario de Deportes dirigido por Ángel Comizzo.

Huerto llega a UTC de Cajamarca con la convicción de darle mayor peso a la línea de atrás, ya que hay que recordar que esta temporada, el cuadro del norte de la sierra en el puesto 15 con tan solo 19 unidades en el Apertura, pero en el Clausura tuvo su peor desempeño al acabar último en la casilla 18 con 13 unidades, mientras que en el acumulado obtuvieron 32 puntos que lo colocó en la ubicación 16, se salvaron por poco del descenso que en esta temporada corresponde a Ayacucho FC (29), Alianza Universidad (25) y Deportivo Binacional (18),

Junior Huerto llega a UTC tras un paso por el fútbol mexicano.

Entrenador de Alianza Lima es nuevo DT de UTC

De hecho, otra de las grandes apuestas de UTC para la temporada 2026 es la contratación de Carlos Bustos como entrenador, director técnico que ya conoce el medio local, ya que dirigió a Alianza Lima en 2021 y sacó campeones de la Liga 1 de ese año a los íntimos.

En Perú, Bustos estuvo en San Martín (2018-2019), Melgar en 2020 y en Deportivo Garcilaso en 2025, por lo que ahora, el preparador argentino planea armar un equipo que, por lo menos, aspire a llegar a posiciones de Sudamericana, ya que este ha sido uno de los objetivos en los últimos años de los cajamarquinos.

¿En qué equipos jugó Junior Huerto?

Hagamos un rápido de los equipos en los cuales militó Junior Huerto desde su debut profesional: