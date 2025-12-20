Campeón con Sporting Cristal sorprende al rendirse en elogios ante Alianza Lima: "El mejor"

En la historia del fútbol peruano no es poco común que jugadores con un club terminen arribando al plantel del equipo rival: uno de los más recientes es el fichaje del portero Alejandro Duarte quien ya se ha puesto la camiseta de Alianza Lima tras años de estar vinculado con Sporting Cristal.

En una de sus más recientes entrevistas ya como intimo, no dudo en irse en elogios para el plantel de su nuevo equipo en el cual competirá por el titularato contra el boliviano Guilermo Vizcarra.

¿Qué dijo Alejandro Duarte sobre Alianza Lima?

En declaraciones a DSports Perú, Duarte habló del actual mercado de fichajes de Alianza Lima, afirmando que el cuadro que hoy lidera Pablo Guede, está en capacidad de hacer los mejores fichajes de la liga peruana:

"En lo personal, creo que por plantel es el mejor plantel del medio local y eso hay que asumirlo como tal, y jugar con eso y saber que tenemos que ser los favoritos para llevarnos el torno del otro año", aseguró Duarte.

Asimismo, el arquero de Alianza Lima destacó que este es un momento bisagra para los blanquiazules, para poder dar un salto de calidad, no solo para asentarse en la Liga 1, sino la tarea pendiente de mantener actuaciones más que decentes en torneos internacionales como la Copa Libertadores o la Sudamericana.

"Es evidente que tratan de reforzarse lo mejor que puedan según las posibilidades de cada uno. En ese sentido, si Alianza tiene la posibilidad de contratar los jugadores que quiere o puede, bienvenido sea, me parece excelente", destacó.

Finalmente, no dejó pasar la ocasión para referir el fútbol peruano, sobre todo los llamados "tres grandes", quienes a nivel económico atraviesan un momento como no se veía hacía muchísimo tiempo: "Creo que el futbol peruano, sobre todo post pandemia, empezaron a llenar los estadios los equipos grandes, están recaudando mucho en tema de taquilla, auspicios, derechos de televisión y eso les permite hacer buenas contrataciones", sentenció.