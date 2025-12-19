0

Jugó en el Santos de Neymar y ahora fue presentado en destacado club de la Liga 1

Experimentado jugador que estuvo en el Santos de Neymar fue presentado como el flamante refuerzo de un equipo que promete ser protagonista de la Liga 1 2026.

Jostein Canales
La Liga 1 Perú 2026 seguirá teniendo jugadores de talla internacional. Y es que uno de los clubes que promete ser protagonista del torneo ha hecho oficial la contratación de un destacado futbolista que ha estado en algunas instituciones grandes del continente, como el Santos FC de Brasil.

Deportivo Moquegua fichó a jugador que estuvo en el Santos de Neymar

La noticia puntual es que el Deportivo Moquegua anunció el fichaje del delantero ecuatoriano Brayan Angulo, quien paseó su fútbol por equipos como Santos de Brasil, Cruz Azul de México y Emelec, e incluso fue convocado a la selección de Ecuador para disputar partidos amistosos y de las Eliminatorias 2022.

Brayan Angulo jugará en Deportivo Moquegua.

Brayan Angulo jugará en Deportivo Moquegua.

"Damos la bienvenida a Brayan Angulo, delantero, quien llega para aportar potencia, jerarquía y hambre de gol al ataque del CD Moquegua. Un refuerzo que viene a dejarlo todo por esta camiseta y por nuestra gente. ¡Bienvenido a la Embestida del Sur, Brayan!". se lee en la publicación del recién ascendido a la primera división del fútbol peruano.

El experimentado atacante de 30 años llega a Deportivo Moquegua procedente del LDU Portoviejo de Ecuador. Rescindió su contrato antes de finalizarlo debido al ataque armado que sufrió en las inmediaciones del estadio Reales Tamarindos antes de un entrenamiento.

Si bien Brayan Angulo tuvo su mejor versión en Emelec (2016-2018), el llamado 'Cuco' tuvo un paso fugaz por el Santos de Neymar y Pelé, disputando 24 partidos y anotando 5 goles. En Cruz Azul participó en 24 cotejos y marcó 12 tantos con 2 asistencias.

¿En qué clubes jugó Brayan Angulo?

  • Rocafuerte FC
  • Emelec
  • Cruz Azul
  • Santos FC
  • The Strongest
  • Mushuc Runa
  • LDU Portoviejo

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

