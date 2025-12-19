Fue vinculado con Universitario, pero ahora sorprendió firmando por Juan Pablo II

Hace algunos meses fue uno de los principales deseos para reforzar Universitario; sin embargo, hoy el destino lo llevó a firmar por Juan Pablo II a miras de la temporada 2026. El defensa decidió dar el 'sí' al equipo de Chongoyape.

¿De quién se trata? La información puntual es que Juan Pablo II confirmó el fichaje del defensor Paolo Fuentes. " Bienvenido. Nos enorgullece anunciar la llegada de un guerrero de la defensa. Carácter, experiencia y respeto en cada desafío", escribió el club norteño en sus redes sociales.

La llegada de Paolo Fuentes causó gran sorpresa, ello debido a que el futbolista de 29 años recientemente había sido anunciado en Racing de Córdoba, pero su estadía en Argentina duró solo dos meses por problemas que impedían realizar su gran sueño: jugar en el extranjero.

¿Qué pasó con Paolo Fuentes en Racing de Córdoba?

La salida del defensa peruano se da en medio de una seria situación de problemas económicos. La falta de liquidez y las deudas acumuladas generaron la prohibición de inscripciones regulares, por lo que Paolo Fuentes tuvo que ponerle punto final a su llegada y retornar al fútbol local.

La llegada de Fuentes a Juan Pablo II se convierte en el sexto fichaje para la temporada 2026. El primero en llegar fue Christian Cueva procedente de Emelec de Ecuador. Los otros dos refuerzos son Erinson Ramínez y Christian Flores. Además del DT argentino Marcelo Zuleta.