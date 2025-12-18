- Hoy:
¡Golpe en el mercado! Pablo Bengoechea regresa al Perú para dirigir a representativo club
Pablo Bengoechea, ex DT de Alianza Lima, dio la hora en el mercado de transferencias tras convertirse en el nuevo entrenador de equipo en Perú.
¡Sorpresa! Pablo Bengoechea, que salió campeón con Alianza Lima en el 2017 y lo llevó a varias finales de la Liga 1, sorprendió retornando al fútbol peruano para convertirse en director técnico de un conocido equipo nacional. El estratega uruguayo se fue en el 2020, cuando los blanquiazules la pasaban sumamente mal en el Torneo Apertura y tras una derrota ante Universitario dejó el cargo.
Mediante su cuenta oficial de 'X', el periodista Gustavo Peralta sorprendió revelando que el ex Peñarol estampó su firma en Comerciantes FC de la Liga 2, Segunda División del Perú, para toda la temporada 2026. De esta forma, luego de cinco años de inactividad como entrenador, ya que luego de su paso por Matute únicamente fue director deportivo del 'Carbonero', volverá a ponerse en el banquillo para conseguir el anhelado ascenso.
"Pablo Bengoechea es el nuevo director técnico de Comerciantes FC de Iquitos. Pese a contar con propuestas de clubes de la Liga 1, el estratega uruguayo apostó por el ambicioso proyecto del cuadro de la selva, que ya apunta al gran objetivo: el ascenso en la temporada 2026", precisó el mencionado comunicador en sus redes sociales.
Pablo Bengoechea sigue siendo muy querido en Alianza Lima.
De esta forma, el ex Alianza Lima se suma al elenco de la selva para intentar llegar a la Liga 1 en el 2027. Recordemos que este año el club quedó eliminado en cuartos de final ante la Universidad César Vallejo, y la temporada anterior sucumbió en semifinales ante Juan Pablo II, que finalmente ascendió, y se quedó con las ganas de salir campeón de la Liga 2.
¿Qué clubes ha dirigido Pablo Bengoechea?
Te brindamos los clubes que ha dirigido Bengoechea:
- River Plate (Uruguay)
- Peñarol
- Alianza Lima
- Comerciantes FC
Además, el uruguayo ha sido asistente técnico de Cruz Azul, Universidad de Chile y la selección peruana. En la Blanquirroja llegó a ser DT interino.
