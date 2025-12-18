Cristian Carbajal es presentado como nuevo jugador de Alianza: Conoce los detalles de su fichaje

0
Cristian Carbajal es nuevo jugador de Alianza Lima tras su paso por Sport Boys. Te contamos los detalles de su fichaje de cara a la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Cristian Carbajal es nuevo jugador de Alianza Lima
Cristian Carbajal es nuevo jugador de Alianza Lima | Foto: X
Cristian Carbajal será el nuevo defensor de Alianza Lima, para ser protagonista de la Liga 1 2026 bajo el liderazgo del técnico argentino Pablo Guede. Es por eso que, a través de sus redes sociales, el club 'íntimo' presentó al jugador de 26 años. Te contamos los detalles de su fichaje en el 'Equipo del Pueblo'.

Paolo Guerrero reveló si hubo problemas en la interna con Hernán Barcos

PUEDES VER: Paolo Guerrero confirmó si hubo problemas con Hernán Barcos en Alianza Lima: "Las cosas..."

Cristian Carbajal es el flamante fichaje de Alianza Lima

Alianza presentó de forma oficial a Cristian Carbajal con un rotundo mensaje en el que le brindan la bienvenida para alcanzar la gloria de ser campeón en 2026. "Desde hoy defiendes estos colores con historia eterna", se puede leer en X.

Carbajal, quien venía destacando en su paso por Sport Boys, logró ser convocado a la selección peruana, hasta que brilló ante los ojos de la directiva del cuadro íntimo, quienes no dudaron en pagar la cláusula de su pase.

¿Cuánto pagó Alianza Lima por el pase de Carbajal?

Para que Alianza se haga de los servicios de Cristian Carbajal, tuvo que desembolsar un monto a Sport Boys y así se haga efectiva la cláusula de salida. Los íntimos pagaron 150 mil dólares por el lateral izquierdo de 26 años.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

