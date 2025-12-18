- Hoy:
Carlos Zambrano confirmó que se reunió con Pablo Guede y dio inesperada revelación: "Put...."
Carlos Zambrano, referente de Alianza Lima, reveló que Pablo Guede está al tanto de todo el puterí... de la temporada pasada y les dejó las cosas claras.
¡Atención! Tras la presentación oficial de Pablo Guede como el nuevo director técnico de Alianza Lima, Carlos Zambrano sorprendió revelando que tuvo una reunión con el entrenador argentino, junto a otros de sus compañeros, y él confesó estar al tanto de todo lo que sucedió la temporada pasada en la interna del plantel blanquiazul. El estratega les puso las cosas muy claras a los jugadores de Matute.
PUEDES VER: Paolo Guerrero confirmó fecha en la que se retirará oficialmente del fútbol: "Decisión tomada"
En una pequeña charla con la prensa, el 'Káiser' contó que el ex Puebla de México lo contactó apenas llegó al Perú y conversaron por teléfono, pero luego hubo una charla presencial. Asimismo, el defensor de la selección peruana hizo un mea culpa y admitió todos los errores que hubieron dentro del equipo de La Victoria a lo largo del presente año, mismos que los dejaron sin título de Liga 1 y Copa Sudamericana.
"Hablé ni bien llegó a Lima con él, luego me junté con él y otros compañeros. Nos puso los puntos claros. Ya sabía todo el puterío que había pasado. Nos la puso clara, no se mete en la vida privada, pero esos errores extra futbolísticos no se van a permitir. Somos consientes de que hemos metido la pata y nos costó el año. El profe ya sabe que dese este 2026 vamos a empezar muy intenso. Su forma de ser le va a caer muy bien al grupo", indicó Carlos Zambrano sobre la llegada de Pablo Guede.
De esta forma, el 'León' dejó muy en claro que el director técnico argentino no aguantará indisciplinas en Alianza Lima esta campaña, por lo que darán todo de sí para no cometer los mismos errores y así salir campeones de la Liga 1, y también hacer historia en la Copa Libertadores 2026. Recordemos que la temporada para los íntimos arrancará en febrero con la Fase 1 del torneo Conmebol.
Carlos Zambrano habló de sus expulsiones
Al margen de las anteriores declaraciones, Carlos Zambrano también se tomó un instante para disculparse con la hinchada por las 7 expulsiones que tuvo a lo largo del año. "No lo puedo ni creer, me incomoda demasiado. Nunca me había pasado en mi carrera. Trataré de corregir eso", precisó el defensa central.
