Pablo Guede deja contundente mensaje sobre la edad del plantel de Alianza Lima: “Es así”

Pablo Guede es el nuevo entrenador de Alianza Lima y hace poco fue presentado oficialmente en una conferencia de prensa. Durante sus primeras declaraciones, el director técnico argentino sorprendió al referirse a la edad de sus futbolistas, hablando específicamente de aquellos con 41 años. Como sabemos, en La Victoria únicamente Paolo Guerrero tiene esa cifra y este 1 de enero cumple 42.

Como sabemos, debido a que los íntimos contaron esta campaña con Hernán Barcos y el 'Depredador' de principales delanteros, al nuevo estratega de los aliancistas le preguntaron si seguirá poniendo a los atacantes por su experiencia y si los sentará en caso no rindan. Ahora que se fue el 'Pirata', el único artillero de avanzada edad es el máximo goleador en la historia de la selección peruana.

"Conocen mi trayectoria y saben que no me caso con nadie. Pongo al que creo que mejor está, tenga 16, 17 o 41. Mi carrera es así. He hecho debutar un chico de 16 años en la cancha de River, no me preocupa. Creo que el fútbol es uno. Después, veo quién está preparado para lo que mejor creo", indicó Pablo Guede, dejando en claro como se tomarán las decisiones ahora en Alianza Lima.

Pablo Guede reveló el objetivo principal de Alianza Lima

Pese a que aseguró competir en ambos frentes, Liga 1 y Copa Libertadores, Pablo Guede indicó que la prioridad de Alianza Lima esta temporada entrante será alzar el título nacional luego de tres años de sequía. Por ello, se espera que el DT de los íntimos no descuide el ámbito local así le esté yendo bien en el torneo Conmebol.

"El objetivo es salir campeón en los 125 años del club más grande del Perú. Este objetivo es un gran reto y en relación a mi característica, soy un DT protagonista, con una clara intención de buscar el arco rival y una marcada indisciplina con todo el equipo", precisó el entrenador blanquiazul.