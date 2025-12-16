¡No es Girotti! Alianza Lima cerca de anunciar a su tercer fichaje para la temporada 2026

Con pleno mercado de fichajes abierto, Alianza Lima está en búsqueda de reforzar su plantel para dar la hora en la temporada 2026, donde los íntimos tienen la obligación histórica de salir campeones de la Liga 1 y hacer una campaña para el recuerdo en la Copa Libertadores. En ese sentido, ahora los blanquiazules están a un paso de anunciar a su tercer refuerzo, luego de Jairo Vélez y Luis Ramos.

Como se sabe, los de Matute tienen la intención de hacerse con los servicios de Federico Girotti de Talleres, aunque esta no es la única contratación que tienen en mente y por ello Líbero pudo conocer que el elenco dirigido por Pablo Guede presentará a su nuevo fichaje en cuestión de días. Nos referimos a Cristian Carbajal, lateral izquierdo peruano de 26 años.

Resulta que el defensor de Sport Boys, con un gran rendimiento la presente temporada en la Liga 1, está a un solo paso de firmar por tres temporadas con Alianza Lima, es decir hasta el 2028. De esta forma, le llegaría una enorme competencia en la banda a Miguel Trauco, aunque también es posible que sea su suplente natural y solo lo utilicen para el campeonato doméstico.

Cristian Carbajal a un paso de fichar por Alianza Lima.

Números de Cristian Carbajal en Sport Boys

Esta campaña, Cristian Carbajal disputó un total de 32 partidos con los rosados entre el Torneo Apertura y Torneo Clausura, ausentándose únicamente en 3 compromisos. Asimismo, en ese lapso, llegó a convertir 1 gol y 2 asistencias, volviéndose un futbolista clave para el conjunto del Callao y sería todo un batacazo hacerse con sus servicios.

¿En qué clubes ha jugado Cristian Carbajal?

Estos son los clubes en los que ha jugado el lateral peruano:

Sporting Cristal

Alianza Universidad

Deportivo Binacional

Sport Boys

Vale precisar que Cristian Carbajal perteneció a Sporting Cristal desde el 2019, pero siempre salió en condición de préstamo y recién el pasado 2024 fue que quedó como agente libre, por lo que Sport Boys decidió contratarlo.