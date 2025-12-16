Alianza Lima y los dos jugadores extranjeros que busca para reforzar el equipo 2026

Con el mercado de fichajes para la temporada 2026 abierto, Alianza Lima ha comenzado a reforzarse con el objetivo de salir campeón de la Liga 1 2026 y llegar muy lejos en la Copa Libertadores. En ese sentido, desde La Victoria se filtró información sobre quiénes serán los dos futbolistas extranjeros que quieren contratar para la campaña entrante. Recordemos que de momento hay dos plazas libres de foráneo en Matute.

Como sabemos, actualmente el elenco de Pablo Guede cuenta con Guillermo Viscarra (Bolivia) y Eryc Castillo (Ecuador), y tiene en marcha tanto la renovación de Fernando Gaibor (Ecuador) como Alan Cantero (Argentina). Es decir, solo hay cuatro extranjeros y faltan dos más gracias a las salidas de Guillermo Enrique y Pablo Ceppelini, a quienes no se les renovó contrato.

En esa línea, el periodista Gerson Cuba informó mediante su cuenta oficial de 'X' que Alianza Lima tiene su plantel definido al 90% y solo faltan afinar algunos detalles, como la continuidad de Pablo Lavandeira y Alan Cantero. Asimismo, reveló que el club de Matute está buscando a dos extranjeros por el momento, uno que sea delantero y el otro un defensor que también pueda desempeñarse como mediocampista.

Vale precisar que, si Alan Cantero renueva con los blanquiazules quedará apenas un cupo de foráneo en la institución deportiva, ya que de momento el reglamento solo permite a un total de seis. Por lo que en caso ocurra ello los íntimos deberán analizar si priorizan usar la plaza restante en un atacante o defensor. Hasta el momento, los de La Victoria han fichado a Luis Ramos y Jairo Vélez.

El futuro de Alan Cantero debe definirse lo antes posible.

Alianza Lima tras los pasos de Federico Girotti

Se sabe el interés de Alianza Lima en Federico Girotti, delantero argentino que apenas ha anotado 4 goles en toda la temporada. Ante ello, Talleres de Córdoba ha informado que únicamente planea vender el 50% del pase de su futbolista, por lo que el cuadro de Pablo Guede deberá pensar muy bien si quiere contar o no con sus servicios.