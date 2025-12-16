Futbolista de talla mundial no enfrentó a Universitario y sí vendrá a jugar ante Alianza Lima

Recientemente se confirmó que Alianza Lima enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026, en el Estadio Alejandro Villanueva. En ese sentido, para sorpresa de muchos, los hinchas de Matute contarán con un campeón del mundo que no vino al Estadio Monumental para enfrentar a Universitario de Deportes. ¿De quién se trata?

Como sabemos, a inicios del 2025 los cremas trajeron al elenco de la Florida para un encuentro amistoso, en el que estuvieron las máximas figuras del elenco norteamericano. Ahora, este conjunto volverá al Perú y esta vez para chocar con otro de los grandes de nuestro fútbol, por lo que la hinchada se encuentra sumamente emocionada con que ocurra tal confrontación. Sobre todo porque habrá un elemento que no participó del anterior duelo en Lima: Rodrigo De Paul.

Y es que el mediocampista argentino, campeón del Mundial Qatar 2022, todavía no había firmado por el Inter Miami a inicios de temporada y por ello no enfrentó a Universitario de Deportes. Sin embargo, recientemente renovó contrato con los rosados y sí estará presente en el Estadio Alejandro Villanueva para la Noche Blanquiazul de Alianza Lima.

Rodrigo De Paul es figura en Inter Miami de MLS

Eso sí, la 'U' contó con dos jugadores que los blanquiazules no podrán tener, al menos no a nivel profesional. Nos referimos a Sergio Busquets y Jordi Alba, futbolistas que se retiraron oficialmente en la presente temporada y de esta manera no volverán a pisar las canchas, a no ser que sea un encuentro de leyendas o duelo benéfico.

Alianza Lima vs. Inter Miami: fecha y hora de la Noche Blanquiazul 2026

El partido entre Alianza Lima vs. Inter Miami se llevará a cabo el próximo sábado 24 de enero a las 20:00 horas locales, y contará con transmisión exclusiva de Latina para todo el Perú. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos todos los detalles e incidencias que ocurran en las próximas semanas, para que no te pierdas ni una novedad.