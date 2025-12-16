- Hoy:
Oficial: rivales confirmados de Alianza Lima en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026
La temporada de Alianza Lima empezará de manera rigurosa no solamente por el comienzo de la Liga 1, sino porque también deberán llegar a la fase de grupos en la Libertadores.
Alianza Lima buscará otra vez hacer una participación heroica en la Copa Libertadores que lo ayude a mantenerse en el certamen o clasificar a la Copa Sudamericana, al igual que el año pasado. El equipo dirigido por Pablo Guede sumó importantes fichajes que los ayudará a estar más cerca de conseguir sus objetivos. Conoce cuáles son los elencos a los que se enfrentaría el equipo blanquiazul.
Los hinchas blanquiazules están a la espera de saber los resultados del sorteo de las rondas preliminares de la Copa Libertadores 2026 donde finalmente podrán conocer a su primer rival. Alianza Lima tendrá que enfrentarse a otros clubes para llegar a la fase de grupos del certamen.
Rival de Alianza Lima en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026
El sorteo para conocer a los duelos de la Fase 1 de la Copa Libertadores se realizará el 18 de diciembre. El objetivo blanquiazul será el mismo: conseguir la clasificación a los grupos, pero ahora con un plantel renovado y un nuevo técnico.
Se empiezan a conocer cuál será el primer rival definitivo de Alianza Lima en la Fase 1. El equipo Íntimo está ubicado en el bombo 1 y de esta manera, los blanquiazules tendrían un cruce directo entre 2 de mayo de Paraguay, Juventud Las Piedras de Uruguay o Universidad Católica de Ecuador. Esto quiere decir que en el sorteo, los aliancistas tienen grandes posibilidades de cruzarse con cualquiera de los clubes mencionados y que pertenezcan al segundo bombo.
Teniendo en cuenta ello, los enfrentamientos también podrían tener un pequeño cambio. Esto se debe a que la plaza que le pertenece a Bolivia todavía no tiene nombre ni dueño, ya que The Strongest o Blooming todavía están en competencia en la Copa Bolivia.
¿A qué hora y dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores?
El sorteo de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026 se realizará el 18 de diciembre desde las 10:00 a.m. en Perú en la sede de la Conmebol en Paraguay. Aquí se podrán definir los cruces de la Fase 1 y Fase 2 para conocer a los rivales de Sporting Cristal y Alianza Lima.
La ceremonia se podrá ver a través de la señal de ESPN y también en el canal de YouTube de la Copa Libertadores para seguirlo desde cualquier parte del mundo.
