Oficial: rivales confirmados de Alianza Lima en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima buscará otra vez hacer una participación heroica en la Copa Libertadores que lo ayude a mantenerse en el certamen o clasificar a la Copa Sudamericana, al igual que el año pasado. El equipo dirigido por Pablo Guede sumó importantes fichajes que los ayudará a estar más cerca de conseguir sus objetivos. Conoce cuáles son los elencos a los que se enfrentaría el equipo blanquiazul.

Los hinchas blanquiazules están a la espera de saber los resultados del sorteo de las rondas preliminares de la Copa Libertadores 2026 donde finalmente podrán conocer a su primer rival. Alianza Lima tendrá que enfrentarse a otros clubes para llegar a la fase de grupos del certamen.

Rival de Alianza Lima en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

El sorteo para conocer a los duelos de la Fase 1 de la Copa Libertadores se realizará el 18 de diciembre. El objetivo blanquiazul será el mismo: conseguir la clasificación a los grupos, pero ahora con un plantel renovado y un nuevo técnico.

Se empiezan a conocer cuál será el primer rival definitivo de Alianza Lima en la Fase 1. El equipo Íntimo está ubicado en el bombo 1 y de esta manera, los blanquiazules tendrían un cruce directo entre 2 de mayo de Paraguay, Juventud Las Piedras de Uruguay o Universidad Católica de Ecuador. Esto quiere decir que en el sorteo, los aliancistas tienen grandes posibilidades de cruzarse con cualquiera de los clubes mencionados y que pertenezcan al segundo bombo.

Teniendo en cuenta ello, los enfrentamientos también podrían tener un pequeño cambio. Esto se debe a que la plaza que le pertenece a Bolivia todavía no tiene nombre ni dueño, ya que The Strongest o Blooming todavía están en competencia en la Copa Bolivia.

¿A qué hora y dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores?

El sorteo de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026 se realizará el 18 de diciembre desde las 10:00 a.m. en Perú en la sede de la Conmebol en Paraguay. Aquí se podrán definir los cruces de la Fase 1 y Fase 2 para conocer a los rivales de Sporting Cristal y Alianza Lima.

La ceremonia se podrá ver a través de la señal de ESPN y también en el canal de YouTube de la Copa Libertadores para seguirlo desde cualquier parte del mundo.