Revelan el futuro de Lavandeira en Alianza Lima tras llegada de Pablo Guede: "Se irá..."

El futuro del mediocampista ofensivo Pablo Lavandeira sigue siendo una incógnita en Alianza Lima. Como se recuerda, el futbolista vence contrato con los blanquiazules a fines del 2025, pero hasta la fecha aún no se confirma su continuidad en La Victoria. ¿Qué se conoce al respecto?

Pablo Lavandeira cerca de definir su futuro en Alianza Lima para el 2026

En la reciente edición del programa 'L1 Radio', la periodista Ana Lucía Rodríguez señaló que la condición principal para poder garantizar la permanencia del jugador uruguayo nacionalizado peruano será que el DT Pablo Guede decida si quiere contar con él para 2026.

"Lo de Lavandeira de Alianza está esperando que es lo que dice Guede porque tiene que ver mucho si lo va a considerar para el año que viene o no. Si la respuesta es no, Pablo se irá a otro equipo porque tiene ofertas pero está esperando qué le dirá la gente de Alianza para ver si finalmente se queda", sostuvo.

De igual manera, la comunicadora detalló que la postura de Lavandeira es seguir vistiendo los colores del elenco victoriano la próxima temporada. "Él se quiere quedar en Alianza, pero todo va a depender si lo va a considerar el técnico", agregó.

¿Cómo le fue a Pablo Lavandeira en Alianza Lima esta temporada?

El atacante Pablo Lavandeira no pudo sumar mayores minutos en Alianza Lima, debido a que en mayo sufrió una dura lesión a la rodilla izquierda que lo mantuvo alejado varios meses de las canchas de juego. En tal sentido, según los números, apenas pudo disputar 16 partidos oficiales con el 'equipo del pueblo' por Liga 1 y Copa Libertadores 2025. A su vez, anotó 1 gol y brindó 1 asistencia.

Valor en el mercado de Pablo Lavandeira

De acuerdo al prestigioso portal internacional Transfermarkt, y teniendo en cuenta su actualidad deportiva, el futbolista de 35 años se cotiza en 200 mil euros en el mercado de pases.