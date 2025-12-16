0

Pablo Guede sorprende con fuerte mensaje sobre indisciplinados en Alianza: "No soy…"

El flamante entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, ofreció una conferencia en la que remarcó sus medidas y las advertencias respecto a su equipo.

Erickson Acuña
Pablo Guede y su contundente mensaje sobre Alianza Lima.
Pablo Guede y su contundente mensaje sobre Alianza Lima.
Pablo Guede fue presentado como nuevo entrenador de Alianza Lima en las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva. El estratega argentino se lució con la camiseta blanquiazul y en conferencia de prensa dejó muchas frases que sorprendieron a los millones de hinchas.

Juan Jayo dio un rotundo mensaje sobre Luis Ramos.

PUEDES VER: Jayo y su fuerte mensaje sobre Luis Ramos tras reemplazar a Barcos en Alianza: "Es un…"

El nuevo estratega del cuadro ‘íntimo’ comenzó así su historia en el cuadro victoriano, enfocado en conseguir el título nacional luego de tres años de sequía. Asimismo, se refirió al desempeño de su equipo en el campo, así como el tema de indisciplinados que generó debate entre los aficionados en más de una ocasión. 

¿Qué dijo Pablo Guede tras ser presentado en Alianza Lima?

“Yo soy un entrenador que pone las cosas muy claras y las reglas están ahí. Sé que habrán visto, que hay jugadores, que esto, lo otro. Yo soy muy claro. Hay un objetivo grupal que está por encima de las individuales. Ahí es cuando me pongo serio y pongo mano dura”, dijo el estratega argentino.

(Video: Alianza Lima)

En esa línea, advirtió a los jugadores que incumplan la disciplina en esta temporada, dejando un rotundo mensaje al respecto. Sostiene que pondrá las cosas claras desde el inicio para que no haya problemas más adelante. 

“No soy un entrenador que castiga, las cosas están claras. Las reglas son estas. Si no las cumples, tienes que pagar. No es una cosa que me preocupe lo que haya pasado, porque creo que no me voy a meter, como no sé, no estuve, soy incapaz de opinar y no voy a opinar. Yo soy tranquilo en ese sentido. Primer y segundo día, pongo las cosas claras y a partir de ahí a trabajar”, agregó.

Pablo Guede: Clubes a los que dirigió

  • El Palo
  • Nueva Chicago
  • Palestino
  • San Lorenzo
  • Al-Ahli
  • Monarcas Morelia
  • Tijuana
  • Necaxa
  • Argentinos Juniors
  • Puebla

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

