Franco Navarro reveló detalles sobre la continuidad de Alan Cantero en Alianza: "Nos..."

En Alianza Lima buscarán retener a uno de sus mejores jugadores durante la temporada: Alan Cantero. Es cierto que el argentino sufrió mucho con el tema de las lesiones, pero cuando tuvo que jugar terminó destacando en momentos clave. Él mismo ya manifesto su intención de quedarse, a pesar del interés de otros equipos. Ahora el mismo Franco Navarro dio detalles de su futuro.

“A nosotros nos interesa que Alan Cantero esté en el club. Es un chico que ha hecho todo para quedarse; él ha manifestado su interés y nosotros también, así que esperamos que las negociaciones vayan por buen puerto”, señaló Franco Navarro para los medios tras la conferencia de presentación de Pablo Guede. Parece que la continuidad del argentino podría confirmarse pronto.

Franco Navarro habló sobre la continuidad de Alan Cantero / Fuente: Romano Torres

Se sabe que el jugador pertenece a Godoy Cruz. En club argentino cambió de dirigencia y ahora si están dispuestos a negociar un nuevo préstamo. Hace unos días la postura era otra, ya que solo querían venderlo. Alianza Lima planea que se quede por todo el 2026 a préstamo e incluir una opción de comprar para quedarse con él. Alan Cantero tiene todo a su favor.

El valor de Alan Cantero

Según la web Transfermarkt, el futbolista argentino tiene un valor de 700 mil euros y es uno de los más caros de la plantilla de Alianza Lima. El club ha visto que es un jugador que le gusta ser protagonista y será de mucha ayuda para el 2026. Otro factor a favor es que Godoy Cruz descendió a segunda división y buscará liberarse de algunos jugadores de su plantilla para solventar gastos.

La prioridad de Alan Cantero es Alianza Lima

"Estoy en Alianza muy feliz. Mi intención está en quedarme. Ojalá que se pueda dar para quedarme y pelear cosas importantes que es lo que uno quiere", comentó el futbolista hace unos días. No fue la única noticia que nos dejo, sino que también confirmó que gente de Universitario se comunicó con su entorno para ver la posibilidad que juegue en el eterno rival de Alianza Lima. Él solo quiere ser blanquiazul.