Paolo Guerrero impacta al confirmar problemas en la interna de Alianza Lima: "Esas cosas..."

Paolo Guerrero, capitán de Alianza Lima, reconoció públicamente que hubo conflictos internos en el club durante la temporada y dejó un fuerte mensaje luego de que se hiciera público.

Angel Curo
Paolo Guerrero impacta al confirmar problemas en la interna de Alianza Lima
Paolo Guerrero impacta al confirmar problemas en la interna de Alianza Lima | Carlos Félix / URPI-LR
Alianza Lima no tuvo la mejor temporada luego de terminar perdiendo todos los títulos posibles. Tras ello, se rumoreó que uno de los factores de esta debacle fue el tenso ambiente que se vivía en el plantel blanquiazul. En ese contexto, Paolo Guerrero sorprendió a los hinchas al confirmar estas versiones y revelar que si hubieron conflictos entre los jugadores.

Alianza Lima pagará millonaria suma por delantero pretendido por Universitario

PUEDES VER: Confirmado: Alianza Lima pagará millonaria suma por delantero pretendido por Universitario

Paolo Guerrero confirmó problemas en la interna de Alianza Lima

Durante una entrevista con el programa 'Fútbol Como Cancha', el capitán de Alianza Lima, Paolo Guerrero, se refirió a los supuestos conflictos que habría tenido con Hernán Barcos y otros integrantes del plantel. Al respecto, el ‘Depredador’ fue enfático al responder a los cuestionamientos y aseguró que siempre ha mantenido una buena relación con el grupo.

Sin embargo, en sus declaraciones también sorprendió al admitir que sí existieron conflictos dentro del plantel a lo largo de la temporada, aunque precisó que todos fueron resueltos de manera interna. En esa línea, remarcó que los problemas del equipo deben manejarse puertas adentro y no exponerse públicamente, en una clara indirecta a futbolistas que se pronunciaron sobre el tema, como Guillermo Enrique.

"Obviamente, hubieron problemas en la interna, pero todo eso se resolvió internamente y no se tiene porque ventilar. Ustedes (los periodistas) no participan en el día a día, de las cosas que pasan y se resuelven en el vestuario. Después, fuera del campo y en lo social no hubo ningún problema", expresó el delantero.

Paolo Guerrero reveló la fecha para su retiro del fútbol

Por otro lado, Guerrero también reveló detalles sobre su retiro del fútbol profesional y anunció que ya tiene decidido colgar los chimpunes a finales de la próxima temporada, donde buscará despedirse con el título de la Liga 1.

"El 2026, definitivamente, es mi último año como futbolista. Ya tengo la decisión tomada con la familia. Espero jugar mi último año y terminar bien mi carrera", enfatizó el 'Depredador'.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

