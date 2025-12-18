- Hoy:
¿No va más? Pablo Lavandeira de Alianza Lima recibió oferta de club rival para el 2026: "Es real"
Alianza Lima aún no define el futuro de Pablo Lavandeira y ahora se reveló que el volante recibió oferta de club rival para la Liga 1 2026.
Uno de los jugadores que atraviesa una incertidumbre en cuanto a su futuro es Pablo Lavandeira. El volante culmina contrato con Alianza Lima este 2025, pero aún no recibe una información para renovación del vínculo laboral. Ante ello, se reveló que el jugador de 35 años ha recibido oferta de club rival de los blanquiazules en la Liga 1, lo que puede ser un golpe de lleno en este mercado de pases.
Pablo Lavandeira recibió oferta de club de Liga 1 2026
Según informó la periodista Ana Lucía Rodríguez en el programa "Hablemos de Max", se conoció que Pablo Lavandeira es del interés de FC Cajamarca para que sea su flamante refuerzo en la Liga 1 2026. Se sabe que este cuadro de provincia tiene la firme convicción de quedarse en Primera, por lo que ya avanza en conversaciones para poder llegar a un acuerdo.
Uno de los jugadores que estaba en la órbita de FC Cajamarca era Hernán Barcos, pero de momento no hay un anuncio oficial para saber si el 'Pirata' será el '9' deseado de los cajamarquinos para afrontar la máxima categoría del fútbol peruano.
"No sé sabe qué va a pasar con Pablo. Sabemos que tiene muchas ofertas de clubes de pronvincia. Uno de ellos por es de FC Cajamarca, eso es real. Eso es verdad. ¿Sport Boys? Lo quiso tantear ¿Cristal? No lo sé. Lavandeira en cualquier equipo es un gran refuerzo. Esto se define ya, entre hoy y mañana", informó la periodista Ana Lucía Rodríguez.
(VIDEO: L1 MAX)
Pablo Lavandeira espera a Alianza Lima
Con la llegada de Pablo Guede, la directiva espera una postura del nuevo comando técnico para saber si desea contar con Pablo Lavandeira para la temporada 2026. Una vez teniendo el reporte respectiva, la dirección deportivo le informará al jugador con respecto a su futuro, una decisión que se concretará en la presente semana.
