¡Lo último! Hernán Barcos llegó a un acuerdo y será flamante refuerzo de destacado club peruano
Fin del misterio. Líbero conoció en exclusiva que Hernán Barcos ya definió su futuro y jugará la Liga 1 2026 luciendo la camiseta de destacado club peruano.
Los movimientos en el mercado de pases del fútbol peruano siguen sorprendiendo a más de uno. Hernán Barcos se ganó el cariño de los hinchas de Alianza Lima, pero para el 2026, la directiva blanquiazul decidió no renovarle el vínculo contractual.
Tras ello, mucho se habló sobre el futuro del 'Pirata'. Líbero conoció en exclusiva que Hernán Barcos llegó a un acuerdo con FC Cajamarca. En los próximos días, el cuadro cajamarquino presentará por todo lo alto al delantero nacionalizado peruano.
Noticia en desarrollo...
