Cusco FC clasificó a la fase de grupos de la Libertadores

¡Lo último! Hernán Barcos llegó a un acuerdo y será flamante refuerzo de destacado club peruano

Fin del misterio. Líbero conoció en exclusiva que Hernán Barcos ya definió su futuro y jugará la Liga 1 2026 luciendo la camiseta de destacado club peruano.

Jesús Yupanqui
Hernán Barcos llegó a un acuerdo con destacado club que jugará la Liga 1 2026
Hernán Barcos llegó a un acuerdo con destacado club que jugará la Liga 1 2026 | FOTO: Líbero
Los movimientos en el mercado de pases del fútbol peruano siguen sorprendiendo a más de uno. Hernán Barcos se ganó el cariño de los hinchas de Alianza Lima, pero para el 2026, la directiva blanquiazul decidió no renovarle el vínculo contractual.

Sporting Cristal perdió 2-0 con Cusco FC por la vuelta de los playoffs de Liga 1 Perú 2025.

Tras ello, mucho se habló sobre el futuro del 'Pirata'. Líbero conoció en exclusiva que Hernán Barcos llegó a un acuerdo con FC Cajamarca. En los próximos días, el cuadro cajamarquino presentará por todo lo alto al delantero nacionalizado peruano.

Noticia en desarrollo...

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

