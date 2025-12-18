Alianza Lima tendrá en la Copa Libertadores 2026 un camino muy similar a la del 2025: ¿Por qué?

¡Increíble! Se llevó a cabo el sorteo de la Fase Previa de la Copa Libertadores 2026, donde se definieron los rivales de Alianza Lima y Sporting Cristal en su camino para clasificar a la Fase de Grupos de la competición continental. En ese sentido, los blanquiazules se llevaron una enorme sorpresa debido a que tendrán un reto muy similar al que tuvieron la temporada pasada, donde atravesaron con éxito las tres rondas eliminatorias.

Resulta que la campaña pasada los íntimos enfrentaron primero a Nacional de Paraguay, luego a Boca Juniors de Argentina que es un grande del continente, y finalmente a Deportes Iquique de Chile. En total disputó seis compromisos y únicamente perdió en La Bombonera por 2-1, aunque dicha llave la ganó por penales gracias a una enorme actuación de Guillermo Viscarra.

Ahora, en la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima iniciará la Fase 1 enfrentando a 2 de Mayo, que también es un club de Paraguay, y si vence chocará con Sporting Cristal, que si bien no tiene la magnitud del 'Xeneize' sigue siendo un elenco importante de Sudamérica y el más destacado de sus posibles rivales, y por último podría enfrentar a Huachipato, que precisamente también pertenece a Chile.

Alianza Lima chocará con 2 de Mayo y el vencedor enfrentará a Sporting Cristal.

Sin embargo, para que todo esto ocurra, es importante que los dirigidos por Pablo Guede atraviesen todas y cada una de las llaves que dispute, ya que si pierde aunque sea una de ellas quedará eliminado del torneo continental de clubes más importante de la Conmebol. Lo cierto es que los íntimos tienen como objetivo llegar a la Fase de Grupos y hacer historia a nivel internacional.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: fecha y dónde ver

El partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 será entre el 4 y 11 de febrero, aunque todavía falta confirmar la fecha exacta delos duelos ida y vuelta. Asimismo, lo que sí está oficializado es que la transmisión de los compromisos será mediante la señal de ESPN y Disney+ para todo el continente sudamericano.