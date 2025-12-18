DT de 2 de Mayo lanzó rotundo calificativo a Alianza Lima tras sorteo: "La verdad es un..."

2 de Mayo será el rival de Alianza Lima en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por el técnico argentino Pablo Guede comenzará el sueño rumbo a la Gloria Eterna ante un emblemático elenco del fútbol paraguayo. Conocido el emparejamiento entre ambos conjuntos, Eduardo Ledesma, estratega de 'El Gallo Norteño' se pronunció.

DT de 2 de Mayo se pronunció tras saber que enfrentará a Alianza Lima

Mediante una reciente entrevista, Ledesma fue consultado respecto a la expectativa que le genera el cuadro peruano en esta instancia del torneo Conmebol, y no dudó en destacar por todo lo alto la jerarquía de la escuadra blanquiazul. Así también, manifestó que será un "lindo" enfrentamiento cuando ambos clubes se midan en Paraguay.

"Era uno de los rivales que sabíamos que podía tocarnos. La verdad es un lindo rival, me parece espectacular porque es un histórico de Copa Libertadores, un grande de Perú. Va a ser muy lindo realmente. Imagínate llevar este rival a Pedro Juan Caballero, va a ser una atracción total", expresó el entrenador de 2 de Mayo.

(Video: Monumental AM 1080)

En ese sentido, Ledesma dejó en claro que considerando la magnitud del elenco nacional, el plantel paraguayo ya se mentaliza en dicho compromiso, por lo que buscarán darle una alegría a su hinchada superando esta etapa preliminar de la Copa Libertadores 2026.

"Creo que es un rival muy lindo de enfrentar, linda experiencia, vamos a tratar de prepararnos de la mejor manera para ese día del partido. Nosotros estamos optimistas. Alianza es como jugar contra Libertad, Olimpia o Cerro Porteño. Acá también estamos acostumbrados a jugar contra ellos así que no hay nada que temer, acotó.

DT de 2 de Mayo apunta a llegar a fase de grupos de la Copa Libertadores

De la misma forma, Eduardo Ledesma afirmó que el principal objetivo del club es llegar lo más lejos posible en el prestigioso certamen, aunque primero tendrán que superar a grandes rivales.

"Lo que pasa es que cuando clasificas a un torneo tan importante como la Copa, todos los rivales quieren llegar a esa fase de grupos. Todos se van a preparar. Por ahí evitar a argentinos o brasileros creo que es lo mejor que puede pasar pero los partidos hay que jugarlos. Alianza o Cristal no son fáciles, son históricos, hay que ser optimistas y bueno, como dije antes, es un equipo grande pero también estamos acostumbrados a jugar contra Cerro o Olimpia. Creo que podemos hacer historia", sentenció el técnico de 40 años.