El mensaje que publicó Cristal tras saber que puede enfrentar a Alianza: "Ya conocemos..."

Este jueves 18 de diciembre en Luque, Paraguay, se realizó el sorteo de la Copa Libertadores 2026. Esta ceremonia determinó las llaves de enfrentamientos que habrá desde la Fase 1 hasta la 3. En la primera etapa, Alianza Lima tendrá que eliminar al club paraguayo 2 de Mayo en duelos de ida y vuelta. De ganarlo, avanzará a la siguiente etapa.

En la segunda fase, el ganador entre Alianza Lima vs 2 de Mayo tendrá como rival a Sporting Cristal. En esa línea, el equipo rimense decidió publicar un mensaje en sus redes sociales tras saber que podría enfrentar nuevamente al equipo blanquiazul. Recordemos que todos los duelos son de ida y vuelta.

"¡Ya conocemos a nuestro rival! En fase 2 de la Libertadores 2026 enfrentaremos al equipo ganador de la llave entre Alianza Lima y 2 de Mayo durante la segunda quincena de febrero", es el mensaje que publicó Sporting Cristal en todas sus redes sociales.

Alianza Lima o 2 de Mayo será el rival de Sporting Cristal en la segunda fase

El camino de Alianza, Cristal o 2 de Mayo para llegar a la fase 3

Nada será fácil, pero la ilusión de avanzar a la fase 3 está latente. Para ello, aquí te contamos cuál es el camino para meterse a la tercera etapa. El ganador de entre 2 de Mayo / Alianza Lima vs Sporting Cristal enfrentará al vencedor de la llave Huachipato vs.Carabobo.

Aquí el equipo que resulte victorioso en todos estos enfrentamientos logrará un cupo para la fase de grupos, mientras que el perdedor avanzará para la Copa Sudamericana 2026.