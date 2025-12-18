En Argentina revelan que histórico club se bajó de la disputa por el fichaje de Federico Girotti

Alianza Lima sigue a la espera de cerrar a su próximo delantero extranjero. El equipo blanquiazul poco a poco se va reforzando con miras a la temporada 2026. Pablo Guede fue presentado como DT del club y habría hecho algunos pedidos a la dirigencia. Se habla de que solicitó el fichaje de un jugador chileno, mientras que habría dado el visto bueno al fichaje de Federico Girotti.

El argentino ya es un 'conocido' por los hinchas de Alianza Lima, pues llegó al Perú con Talleres y le anotó un doblete al equipo de Gorosito en Matute. El ex River Plate es la apuesta de la directiva, por lo que buscan comprar su pase. Ante esto se habían presentado varios clubes que querían su fichaje, pero justo un rival directo se bajó de la puja por el delantero de 26 años.

"Argentinos Juniors era otro club que estaba interesado en el delantero de Talleres, Federico Girotti, el Bicho se baja de la disputa por las ofertas que tiene el delantero desde el exterior", informan desde Argentina. Todo hace indicar que la propuesta de Alianza Lima es realmente fuerte, a menos que sea un nuevo club del extranjero.

Federico Girotti se acerca a Alianza Lima / Fuente: Última jugada

Guede aprueba la llegada de Girotti

Desde la interna de Alianza Lima comentan que el DT argentino cuenta con el aún delantero de Talleres para la temporada 2026. Tranquilamente puede ser uno de los mejores delanteros de la Liga 1, así que todo dependerá del trato entre ambos clubes. Pablo Guede tendrá la misión de llevar al equipo a la fase de grupos de la Copa Libertadores y Girotti sería el '9' titular.

Federico Girotti en deuda con el gol

Sin contar el doblete que le anotó a Alianza Lima en Matute, el argentino solo anotó dos goles y jugó casi 40 partidos en 2025. Esta temporada no fue la soñada para él, pero en Perú podría tener su revancha. Está claro que si se pone la blanquiazul y destaca en la Libertadores, más la Liga 1, podría dar el salto a un grande de Brasil o jugar en Europa. La vitrina que tendrá en Alianza lo ayudaría mucho.