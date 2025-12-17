0
Club campeón del Mundial de Clubes mencionó a jugador de Alianza Lima y emocionó a sus hinchas

Campeón del Mundial de Clubes no dudó en mencionar a uno de los principales futbolistas que tiene Alianza Lima en estos momentos. ¿Quién es?

Francisco Esteves
¡Sorpresa! Equipo campeón del Mundial de Clubes sorprendió a todos los hinchas de Alianza Lima esta mañana, ya que mencionó a uno de los principales futbolistas que tiene actualmente el elenco dirigido por Pablo Guede. Como sabemos, muchos de los elementos del cuadro íntimo han logrado importantes objetivos en los diferentes momentos de su carrera profesional.

Como sabemos, el Mundial de Clubes pasó a tener un nuevo formato con 32 equipos y Fase de Grupos, similar a la Copa del Mundo de la FIFA. Por ello, el antiguo formato ahora pasó a llamarse Copa Intercontinental, por lo que ahora existen dos competiciones en las que se enfrentan los principales cuadros de cada confederación. Es decir Conmebol, UEFA, AFC, CAF, OFC y Concacaf.

En ese sentido, previo a que el PSG salga campeón de la Copa Intercontinental ante Flamengo, el Corinthians de Brasil, último ganador sudamericano de cualquier torneo global de la FIFA, destacó su triunfo sobre el Chelsea en la final del Mundial de Clubes 2012. Por ello, mediante una publicación en 'X', el 'Timao' mencionó a Paolo Guerrero que fue el autor del único gol de aquel compromiso. Recordemos que el 'Depredador' hoy es atacante de Alianza Lima.

"¡13 años desde que el Corinthians se convirtió en bicampeón del mundo! En Yokohama, y ante más de 68.000 personas, en su mayoría hinchas del Corinthians, Timão pintó el mundo de blanco y negro y se coronó, una vez más, ¡campeón del Mundial de Clubes! Corinthians 1-0 Chelsea, Estadio Internacional de Yokohama, Paolo Guerrero (gol)", precisó el club brasileño.

Paolo Guerrero

La publicación de Corinthians.

Gol de Paolo Guerrero al Chelsea

El 16 de diciembre del 2012 fue un día para la historia, ya que hasta el momento fue la última vez que un club sudamericano salió campeón del mundo. Paolo Guerrero, a los 69' del segundo tiempo, aprovechó un balón que quedó botando en el área y con un cabezazo derrotó a toda la defensa, comandada por David Luiz, para marcar el único tanto de aquella recordada final.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

