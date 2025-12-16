- Hoy:
Flamengo vs PSG EN VIVO por final de Copa Intercontinental: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver
Flamengo vs PSG cara a cara este miércoles 17 de diciembre, en la final de la Copa Intercontinental, desde el Estadio Áhmad bin Ali en Qatar. Sigue la antesala del duelo aquí.
La Copa Interamericana 2025 llega a su etapa final con un enfrentamiento con pronóstico reservado entre Palmeiras y PSG, que se medirán miércoles 17 de diciembre en el Estadio Áhmad bin Ali de Qatar. El compromiso está programado para las 12:00 horas en Ecuador, Colombia y Perú, y la transmisión en vivo estará a cargo de DSports.
Flamengo vs PSG por final de Copa Intercontinental
El cuadro parisino y el conjunto brasileño buscarán cerrar el año levantando un trofeo internacional que enfrenta a los campeones de los principales torneos de Europa y Sudamérica. Se trata de la segunda edición del certamen refundado, que en su anterior versión tuvo como campeón al Real Madrid, lo que aumenta la expectativa alrededor de esta final.
Para llegar a este partido definitorio, el equipo sudamericano debió superar dos encuentros previos, mientras que el representante francés aguardó directamente en la final. El duelo promete ser una prueba de jerarquía entre estilos y tradiciones, con el título en juego como principal objetivo.
Flamengo vs PSG por la Copa Intercontinental.
En cuanto a su presente inmediato, PSG viene de imponerse 3-2 ante Metz en la última jornada de la Ligue 1, resultado que le permitió mantenerse cerca del líder Lens. Del otro lado, Palmeiras accedió a esta final tras vencer 2-0 a Pyramids de Egipto, asegurando así su lugar en el partido decisivo de la Copa Interamericana.
PSG vs Flamengo: posibles alineaciones
PSG: Matvey Safonov, Nuno Mendes, Willian Pacho, Ilya Zabarnyi, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Warren Zaire-Emery, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos y Khvicha Kvaratskhelia.
Flamengo: Agustin Rossi, Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo, Guillermo Varela, Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal, Jorginho, Erick Pulgar, Bruno Henrique y Everton.
Hora del partido Flamengo vs PSG:
Te brindamos el horario del enfrentamiento entre Flamengo vs PSG dependiendo tu país:
- México: 11:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 12:00 horas
- Venezuela, Bolivia: 13:00 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 13:00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 14:00 horas
- España: 19:00 horas
¿Dónde ver el partido de Flamengo vs PSG EN VIVO?
El partido Flamengo vs PSG, por la Copa Intercontinental, que antes era el Mundial de Clubes, será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de DIRECTV Sports para todo el territorio sudamericano. Asimismo, podrás disfrutar del torneo totalmente ONLINE vía streaming mediante la plataforma de DGO, y FIFA Plus.
Flamengo vs PSG pronóstico: apuestas y cuotas
|Apuestas
|PSG
|empate
|Flamengo
|Betsson
|1.55
|4.15
|5.40
|Betano.pe
|1.62
|4.15
|5.90
|1xBet
|1.64
|4.20
|5.50
|CoolbetLATAM
|1.64
|4.00
|5.75
|DoradoBet
|1.58
|4.20
|5.50
¿En qué estadio juega Flamengo vs PSG?
El partido se llevará a cabo en el Estadio Áhmad bin Ali ubicado en Rayán, Qatar. En este enorme recinto deportivo juega como local el Al Rayyan de la Liga de Fútbol de Qatar. Asimismo, este escenario tiene capacidad para albergar hasta 45.032 espectadores en sus tribunas.
