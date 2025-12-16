- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 17 de diciembre: programación y dónde ver fútbol
Programación de partidos en vivo a disputarse este miércoles 17 de diciembre. Manchester City vs Brentford se enfrentan en la League Cup.
Este miércoles 17 de diciembre, continúa el fútbol en las principales ligas de Europa. En España se disputará la Copa del Rey, mientras que en Inglaterra continúa la League Cup. Para que no te pierdas ningún cotejo, aquí te dejamos la programación junto a los horarios y canales de transmisión de cada encuentro.
PUEDES VER: Ousmane Dembelé se quedó con el premio The Best 2025: ganadores y resumen de la ceremonia
Partidos de hoy League Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Manchester City vs Brentford
|Disney+
|15:15
|Newcastle vs Fulham
|Disney+
Partidos de hoy Copa Intercontinental
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:00
|PSG vs Flamengo
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy Copa del Rey
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:00
|Cultural Leonesa vs Levante
|Win Play, Movistar+
|13:00
|Albacete vs Celta de Vigo
|Win Play, Movistar+
|13:00
|Huesca vs Osasuna
|Win+ Futbol, Win Play
|13:00
|Racing Santander vs Villarreal
|América TVGO, Meridiano TV
|13:00
|Atlético Baleares vs Atlético Madrid
|América TVGO, Venevision
|15:00
|Talavera CF vs Real Madrid
|América TV, Meridiano TV
|15:00
|Deportivo Alavés vs Sevilla
|Venevision, Flow Sports
Partidos de hoy Copa Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Medellín vs Atlético Nacional
|Win+ Futbol, Win Play
Partidos de hoy Copa do Brasil
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Corinthians vs Vasco da Gama
|DIRECTV Sports, SporTV
Partidos de hoy Taça de Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Vila Meã vs União de Leiria
|Canal 11, Como
|13:30
|Casa Pia vs Torreense
|Canal 11, Como
|15:00
|Vitória Guimarães vs AVS
|Canal 11, Como
|15:45
|Farense vs Benfica
|Meridiano TV, Fox Sports Argentina
Partidos de hoy Primera División Bolivia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:00
|San Juan FC vs Wilstermann
|Futbol Canal
Partidos de hoy UEFA Women's Champions League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Bayern vs Vålerenga Kvinner
|Disney+
|15:00
|Wolfsburg vs Chelsea
|Disney+, Zapping
|15:00
|Twente vs Real Madrid
|ESPN2, Disney+
|15:00
|SL Benfica vs PSG
|Disney+
|15:00
|Paris FC vs Barcelona
|Disney+
|15:00
|OL Lyonnes vs Atletico Madrid
|Disney+
|15:00
|OH Leuven vs Arsenal
|Disney+
|15:00
|Juventus vs Manchester United
|Disney+
|15:00
|Roma vs St. Pölten
|Disney+
Partidos de hoy Copa Holanda
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:45
|Excelsior Maassluis vs Ajax
|DIRECTV Sports, DGO
|14:00
|Fortuna Sittard vs Almere City
|14:00
|Roda JC vs Go Ahead Eagles
|ESPN 4, Watch ESPN
|14:00
|Oss vs Utrecht
|15:00
|Feyenoord vs Heerenveen
|DIRECTV Sports, DGO
Horarios del territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90