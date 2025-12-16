0

Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 17 de diciembre: programación y dónde ver fútbol

Programación de partidos en vivo a disputarse este miércoles 17 de diciembre. Manchester City vs Brentford se enfrentan en la League Cup.

Sandra Morales
Partidos de hoy miércoles 17 de diciembre
Partidos de hoy miércoles 17 de diciembre | FOTO: LIBERO
Este miércoles 17 de diciembre, continúa el fútbol en las principales ligas de Europa. En España se disputará la Copa del Rey, mientras que en Inglaterra continúa la League Cup. Para que no te pierdas ningún cotejo, aquí te dejamos la programación junto a los horarios y canales de transmisión de cada encuentro.

Ousmane Dembelé fue reconocido como el mejor futbolista por los premios The Best

PUEDES VER: Ousmane Dembelé se quedó con el premio The Best 2025: ganadores y resumen de la ceremonia

Partidos de hoy League Cup

HORARIOPARTIDOSTV
14:30Manchester City vs BrentfordDisney+
15:15Newcastle vs FulhamDisney+

Partidos de hoy Copa Intercontinental

HORARIOPARTIDOSTV
12:00PSG vs FlamengoDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy Copa del Rey

HORARIOPARTIDOSTV
12:00Cultural Leonesa vs LevanteWin Play, Movistar+
13:00Albacete vs Celta de VigoWin Play, Movistar+
13:00Huesca vs OsasunaWin+ Futbol, Win Play
13:00Racing Santander vs VillarrealAmérica TVGO, Meridiano TV
13:00Atlético Baleares vs Atlético MadridAmérica TVGO, Venevision
15:00Talavera CF vs Real MadridAmérica TV, Meridiano TV
15:00Deportivo Alavés vs SevillaVenevision, Flow Sports

Partidos de hoy Copa Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Medellín vs Atlético NacionalWin+ Futbol, Win Play

Partidos de hoy Copa do Brasil

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Corinthians vs Vasco da GamaDIRECTV Sports, SporTV

Partidos de hoy Taça de Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Vila Meã vs União de LeiriaCanal 11, Como
13:30Casa Pia vs TorreenseCanal 11, Como
15:00Vitória Guimarães vs AVSCanal 11, Como
15:45Farense vs BenficaMeridiano TV, Fox Sports Argentina

Partidos de hoy Primera División Bolivia

HORARIOPARTIDOSTV
12:00San Juan FC vs WilstermannFutbol Canal

Partidos de hoy UEFA Women's Champions League

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Bayern vs Vålerenga KvinnerDisney+
15:00Wolfsburg vs ChelseaDisney+, Zapping
15:00Twente vs Real MadridESPN2, Disney+
15:00SL Benfica vs PSGDisney+
15:00Paris FC vs BarcelonaDisney+
15:00OL Lyonnes vs Atletico MadridDisney+
15:00OH Leuven vs ArsenalDisney+
15:00Juventus vs Manchester UnitedDisney+
15:00Roma vs St. PöltenDisney+

Partidos de hoy Copa Holanda

HORARIOPARTIDOSTV
12:45Excelsior Maassluis vs AjaxDIRECTV Sports, DGO
14:00Fortuna Sittard vs Almere City
14:00Roda JC vs Go Ahead EaglesESPN 4, Watch ESPN
14:00Oss vs Utrecht
15:00Feyenoord vs HeerenveenDIRECTV Sports, DGO

Horarios del territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

