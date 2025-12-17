Real Madrid vs. Talavera EN VIVO vía América TV: alineaciones, hora y dónde ver la Copa del Rey

Desde El Prado, este miércoles 17 de diciembre se enfrentarán el Real Madrid vs. Talavera por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025/2026, desde las 15.00 horas de Lima, Perú. La transmisión del emocionante partido será mediante la señal de América TV y a continuación te brindaremos toda la información para que no te pierdas ni un solo detalle.

Los blancos marchan segundos en LaLiga y hace poco perdieron en la Champions League ante el Manchester City, por lo que necesitan una victoria que les devuelva el ánimo. La oportunidad se muestra propicia, ya que enfrentará a un equipo de menor nivel que actualmente se encuentra compitiendo en la Tercera División de España.

Vale precisar que, por parte del Talavera, este encuentro ha causado mucha emoción y uno de los que se pronunció fue David Cuenca, canterano del Real Madrid. "Haberme formado allí hace especial este partido, pero ahora defiendo los colores del CF Talavera y voy a intentar competir contra mi ex equipo de la mejor manera", indicó.

El Talavera promete hacerle la guerra al Real Madrid.

Real Madrid vs. Talavera: horarios del partido

Te brindamos el horario dependiendo tu país de residencia:

México y Costa Rica: 14.00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 15.00 horas

Bolivia y Venezuela: 16.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 17.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Talavera?

La transmisión completa del partido entre Real Madrid vs. Talavera EN VIVO por la Copa del Rey de España será mediante la señal de América TV para todo Perú y DirecTV Sports en el resto de Latinoamérica, mientras que en España será a través de Movistar+. Asimismo, podrás ver el emocionante encuentro totalmente online vía América TVGO y DGO. Finalmente, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias al instante y videos de los goles.

Real Madrid vs. Talavera: posibles alineaciones

Real Madrid: Lunin; Jiménez, Asencio,Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Arda Güler, Thiago Pitarch; Mastantuono, Gonzalo, Rodrygo.

Talavera: González; Gallardo, López, Molina, Cuenca, Montero, Doncel, Capo, Arroyo, Gómez, Di Renzo.

Los números de ambos equipos en la temporada.

Real Madrid: últimos enfrentamientos

Te brindamos los últimos cinco duelos del Madrid:

Alavés 1-2 Real Madrid | LaLiga

Real Madrid 1-2 Manchester City | Champions League

Real Madrid 0-2 Celta de Vigo | LaLiga

Athletic Club 0-3 Real Madrid | LaLiga

Girona 1-1 Real Madrid | LaLiga

Talavera: últimos enfrentamientos

Estos fueron los últimos cinco partidos del Talavera:

Talavera 2-1 Mérida | Tercera División

Arenteiro 1-0 Talavera | Tercera División

Talavera 2-1 Málaga | Copa del Rey

Talavera 0-1 Cacereño | Tercera División

Zamora 2-1 Talavera | Tercera División

¿En qué estadio juega Real Madrid vs. Talavera?

El partido entre ambos clubes se llevará en el Estadio Municipal El Prado, ubicado en la calle Felipe Sanz, en la ciudad de Talavera de la Reina (Toledo) España. Este recinto deportivo tiene una capacidad para albergar únicamente a 4,200 espectadores en sus tribunas.