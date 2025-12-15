- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Barcelona vs Guadalajara EN VIVO y EN DIRECTO: hora, canal y dónde ver partido de la Copa del Rey
Barcelona visita a Guadalajara este martes 16 de diciembre en el estadio Pedro Escartín por los Dieciseisavos de final de la Copa del Rrey.
Noche histórica en Copa del Rey. Guadalajara enfrenta a Barcelona este martes 16 de diciembre. El partido de hoy se disputará en el estadio Pedro Escartín, que cuenta con una capacidad máxima para más de 8000 espectadores y se confirmó un lleno total. A partir de las 3:00 p. m. hora peruana podrás seguir en directo la transmisión vía América TV y América TvGO.
PUEDES VER: PSG vs Flamengo: fecha, hora y canal confirmado para ver la final de Copa Intercontinental 2025
El duelo marcará dos realidades distintas. Por un lado, está Guadalajara, que juega en el barrio de El Balconcillo y recibirá todo el apoyo de su hinchada. La ilusión de Depor está en hacer un partidazo y poder eliminar a Barcelona, que sabe que no debe cometer ningún tipo de errores, pese a ser el gran favorito para avanzar de serie.
En la previa del partido, el técnico de Barcelona hizo un importante análisis. "Todos cometemos errores, y sin duda los árbitros también. Pero al final, lo hacen bien… Tenemos que centrarnos en nosotros mismos, porque como entrenadores y jugadores, también cometemos errores".
En el once, Flick está pensando en mandar un equipo combinado entre titulares y suplentes. Por lo pronto, el arquero Joan García tendrá descanso y el DT decidirá entre Ter Stegen y Wojciech Szczęsny.
Barcelona vs Guadalajara: hora
- Perú, Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00p. m.
- Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5.00 p. m.
- México y Centroamérica: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:00 p.m.
- España: 9:00 p. m.
Barcelona vs Guadalajara: canal y dónde ver
La transmisión del partido de Barcelona vs Guadalajara por la Copa del Rey estará a cargo de América TV (Canal 4). En tanto, en España puedes seguirlo por los canales Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV y Movistar Plus+. En Estados Unidos podrás disfrutar vía ESPN Select, fuboTV y ESPN App.
América TvGO pasará el partido de los dieciseisavos de final en vivo y gratis por internet. Este medio solo lo pasa para todo el Perú, ya que es el canal que cuenta con los derechos de transmisión para nuestro país.
Barcelona vs Guadalajara: pronóstico y apuestas
|APUESTAS
|GUADALAJARA
|X
|BARCELONA
|BETSSON
|28.00
|9.80
|1.06
|BETANO
|28.00
|10.75
|1.12
|1XBET
|26.00
|10.50
|1.11
|DORADOBET
|21.00
|9.50
|1.09
Barcelona vs Guadalajara: alineaciones posibles
Barcelona: Ter Stegen; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Marc Bernal, Eric García, Pedri, Raphinha; Fermín López, Robert Lewandowski.
Guadalajara: Amador Zarco; Julio Martínez, Javier Ablanque, Daniel Gallardo, Víctor Rodríguez; Antonio Calvo, Samuel Mayo, Raúl Tavares; Alejandro Domingo, David Amigo, Salifo Mendes.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90