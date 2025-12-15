Barcelona vs Guadalajara EN VIVO y EN DIRECTO: hora, canal y dónde ver partido de la Copa del Rey

0
Barcelona visita a Guadalajara este martes 16 de diciembre en el estadio Pedro Escartín por los Dieciseisavos de final de la Copa del Rrey.

Sandra Morales
Barcelona enfrenta a Guadalajara por la Copa del Rey
Barcelona enfrenta a Guadalajara por la Copa del Rey | FOTO: LIBERO
Noche histórica en Copa del Rey. Guadalajara enfrenta a Barcelona este martes 16 de diciembre. El partido de hoy se disputará en el estadio Pedro Escartín, que cuenta con una capacidad máxima para más de 8000 espectadores y se confirmó un lleno total. A partir de las 3:00 p. m. hora peruana podrás seguir en directo la transmisión vía América TV y América TvGO.

PSG vs Flamengo: fecha, hora y canal confirmado para ver la final de Copa Intercontinental 2025

El duelo marcará dos realidades distintas. Por un lado, está Guadalajara, que juega en el barrio de El Balconcillo y recibirá todo el apoyo de su hinchada. La ilusión de Depor está en hacer un partidazo y poder eliminar a Barcelona, que sabe que no debe cometer ningún tipo de errores, pese a ser el gran favorito para avanzar de serie.

En la previa del partido, el técnico de Barcelona hizo un importante análisis. "Todos cometemos errores, y sin duda los árbitros también. Pero al final, lo hacen bien… Tenemos que centrarnos en nosotros mismos, porque como entrenadores y jugadores, también cometemos errores".

En el once, Flick está pensando en mandar un equipo combinado entre titulares y suplentes. Por lo pronto, el arquero Joan García tendrá descanso y el DT decidirá entre Ter Stegen y Wojciech Szczęsny.

Barcelona vs Guadalajara: hora

  • Perú, Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00p. m.
  • Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5.00 p. m.
  • México y Centroamérica: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:00 p.m.
  • España: 9:00 p. m.

Barcelona vs Guadalajara: canal y dónde ver

La transmisión del partido de Barcelona vs Guadalajara por la Copa del Rey estará a cargo de América TV (Canal 4). En tanto, en España puedes seguirlo por los canales Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV y Movistar Plus+. En Estados Unidos podrás disfrutar vía ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

América TvGO pasará el partido de los dieciseisavos de final en vivo y gratis por internet. Este medio solo lo pasa para todo el Perú, ya que es el canal que cuenta con los derechos de transmisión para nuestro país.

Barcelona vs Guadalajara: pronóstico y apuestas

APUESTASGUADALAJARAXBARCELONA
BETSSON28.009.801.06
BETANO28.0010.751.12
1XBET26.0010.501.11
DORADOBET21.009.501.09

Barcelona vs Guadalajara: alineaciones posibles

Barcelona: Ter Stegen; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Marc Bernal, Eric García, Pedri, Raphinha; Fermín López, Robert Lewandowski.

Guadalajara: Amador Zarco; Julio Martínez, Javier Ablanque, Daniel Gallardo, Víctor Rodríguez; Antonio Calvo, Samuel Mayo, Raúl Tavares; Alejandro Domingo, David Amigo, Salifo Mendes.

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

