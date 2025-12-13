PSG vs Flamengo: fecha, hora y canal confirmado para la final de la Copa Intercontinental 2025

PSG vs Flamengo se verán las caras este miércoles 17 de diciembre en la gran final de la Copa Intercontinental de Clubes 2025. El campeón de la Champions League y el de la Copa Libertadores se enfrentarán en un partido definitorio por el título del mejor del mundo en el Estadio Ahmad bin Ali de Qatar.

¿Cuándo juegan PSG vs Flamengo la final de la Copa Intercontinental 2025?

De acuerdo a la programación de la FIFA, el encuentro por la gran final entre PSG vs Flamengo de la Copa Intercontinental 2025 se desarrollará en la ciudad de Doha, Qatar este miércoles 17 de diciembre. Un partido que definirá al nuevo monarca a nivel de clubes.

¿A qué hora juega PSG vs Flamengo por la final de la Copa Intercontinental?

A continuación, te brindamos los horarios confirmados en los distintos países para que no te pierdas ningún detalles de la final PSG vs Flamengo por la final de la Copa Intercontinental:

Perú, Ecuador y Colombia: 12:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 1:00 p.m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 2:00 p.m.

México y Centroamérica: 11:00 a.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 1:00 p.m.

España: 7:00 p.m.

Flamengo clasificó a la final tras vencer a Pyramids en las semifinales

¿Dónde ver PSG vs Flamengo EN VIVO por Copa Intercontinental?

El partido entre PSG vs Flamengo contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por DirecTV Sports para toda Sudamérica. De igual forma podrás seguir ONLINE GRATIS por vía streaming DGO y FIFA+. De igual forma, aquí te dejamos los canales para los diversos países:

Argentina, Chile y Uruguay: DirecTV Sports y DGO.

Perú, Ecuador y Colombia: DirecTV Sports y DGO.

Internacional: FIFA+.

Brasil: SporTV, Globo, Zapping, ClaroTV+, Sky+, CazéTV y Vivo Play.

Venezuela: DirecTV Sports, inter y DGO.

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN Sports y fuboTV.

España: DAZN.

¿Cómo llegan PSG y Flamengo a la final de Copa Intercontinental?

PSG se clasificó directamente a la final tras haberse consagrado como campeón de la Champions League. El equipo de Luis Enrique encadena un gran estado de forma tras sumar 5 victorias en sus últimos 7 compromisos. Los parisinos buscan sumar un nuevo título en su palmarés.

Por su parte, Flamengo llegó a esta instancia tras superar a Cruz Azul en la segunda ronda y luego hacer lo propio ante Pyramids de Egipto en las semifinales. El 'Mengao' llega en un gran estado de forma y con la motivación de haber levantado el título de la Copa Libertadores con un gran Danilo que sigue marcando goles.