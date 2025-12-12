- Hoy:
Flamengo vs. Pyramids EN VIVO por Copa Intercontinental: hora, dónde ver y pronóstico
Flamengo vs. Pyramids chocan EN VIVO HOY por las semifinales de la Copa Intercontinental 2025. Conoce a qué hora juegan y dónde ver el partido.
Los clubes Flamengo vs. Pyramids juegan HOY EN VIVO un partido de interesante por las semifinales de la Copa Intercontinental 2025 en el Ahmad bin Ali Stadium de Al Rayyan, Qatar. Una derrota significaría la eliminación para cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo DIRECTV Sports, Globo y FIFA+. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.
Luego de haber dejado en el camino a Cruz Azul, Flamengo llega a esta instancia de la Copa Intercontinental 2025 como la única representación latinoamericana. El vigente campeón de la Copa Libertadores venció 2-1 al conjunto mexicano y sueña con jugar la final ante el PSG.
Al frente tendrá al actual monarca de la Liga de Campeones de África: el Pyramids. El 'Mengao' nunca ha enfrentado a este elenco africano, por lo que será muy interesante lo que plantee el técnico Filipe Luis, quien buscará ganar por segunda vez este título internacional, el cual obtuvieron únicamente en 1981.
¿A qué hora juega Flamengo vs. Pyramids?
- México y Centroamérica: 11:00 horas
- Perú: 12:00 horas
- Ecuador: 12:00 horas
- Colombia: 12:00 horas
- Bolivia: 13:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas
- Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 13:00 horas
- Argentina: 14:00 horas
- Brasil: 14:00 horas
- Chile: 14:00 horas
- Paraguay: 14:00 horas
- Uruguay: 14:00 horas
- España: 20:00 horas
Flamengo vs. Pyramids: pronóstico y cuánto paga en apuestas
|Casas de apuestas
|Flamengo
|Empate
|Pyramids
|Betsson
|1.41
|4.70
|6.90
|Betano
|1.44
|4.60
|7.30
|1XBET
|1.45
|4.70
|7.80
|Coolbet
|1.40
|4.50
|7.50
¿Dónde ver Flamengo vs. Pyramids EN VIVO?
- Perú y resto de Sudamérica: DIRECTV Sports, DGO y FIFA+
- Brasil: Globo y SporTV
- México y resto de Centroamérica: FIFA+
- Estados Unidos: beIN Sports
Flamengo vs. Pyramids: alineaciones posibles del partido de Copa Intercontinental
Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Samuel Lino y Bruno Henrique.
Pyramids: Ahmed El-Shenawy; Ahmed Samy, Osama Galal, Karim Hafez, Mahmoud Hamdy; Blati Touré, Mohanad Lasheen, Marwan Hamdi; Ahmed Atef, Ewerton Silva y Fiston Mayele.
