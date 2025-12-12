0
¡LO ÚLTIMO!
Pablo Guede es el nuevo DT de Alianza Lima

Flamengo vs. Pyramids EN VIVO por Copa Intercontinental: hora, dónde ver y pronóstico

Flamengo vs. Pyramids chocan EN VIVO HOY por las semifinales de la Copa Intercontinental 2025. Conoce a qué hora juegan y dónde ver el partido.

Jostein Canales
Flamengo y Pyramids juegan EN VIVO este sábado por las semifinales de la Copa Intercontinental 2025.
Flamengo y Pyramids juegan EN VIVO este sábado por las semifinales de la Copa Intercontinental 2025. | Foto: Composición de Libero
COMPARTIR

Los clubes Flamengo vs. Pyramids juegan HOY EN VIVO un partido de interesante por las semifinales de la Copa Intercontinental 2025 en el Ahmad bin Ali Stadium de Al Rayyan, Qatar. Una derrota significaría la eliminación para cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo DIRECTV Sports, Globo y FIFA+. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Programación de partidos que se realizarán hoy sábado 13 de diciembre

PUEDES VER: Partidos de hoy, sábado 13 de diciembre: programación, horarios y dónde ver

Luego de haber dejado en el camino a Cruz Azul, Flamengo llega a esta instancia de la Copa Intercontinental 2025 como la única representación latinoamericana. El vigente campeón de la Copa Libertadores venció 2-1 al conjunto mexicano y sueña con jugar la final ante el PSG.

Al frente tendrá al actual monarca de la Liga de Campeones de África: el Pyramids. El 'Mengao' nunca ha enfrentado a este elenco africano, por lo que será muy interesante lo que plantee el técnico Filipe Luis, quien buscará ganar por segunda vez este título internacional, el cual obtuvieron únicamente en 1981.

¿A qué hora juega Flamengo vs. Pyramids?

  • México y Centroamérica: 11:00 horas
  • Perú: 12:00 horas
  • Ecuador: 12:00 horas
  • Colombia: 12:00 horas
  • Bolivia: 13:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas
  • Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 13:00 horas
  • Argentina: 14:00 horas
  • Brasil: 14:00 horas
  • Chile: 14:00 horas
  • Paraguay: 14:00 horas
  • Uruguay: 14:00 horas
  • España: 20:00 horas

Flamengo vs. Pyramids: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Casas de apuestasFlamengoEmpatePyramids
Betsson1.414.706.90
Betano1.444.607.30
1XBET1.454.707.80
Coolbet1.404.507.50

¿Dónde ver Flamengo vs. Pyramids EN VIVO?

  • Perú y resto de Sudamérica: DIRECTV Sports, DGO y FIFA+
  • Brasil: Globo y SporTV
  • México y resto de Centroamérica: FIFA+
  • Estados Unidos: beIN Sports

Flamengo vs. Pyramids: alineaciones posibles del partido de Copa Intercontinental

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Samuel Lino y Bruno Henrique.

Pyramids: Ahmed El-Shenawy; Ahmed Samy, Osama Galal, Karim Hafez, Mahmoud Hamdy; Blati Touré, Mohanad Lasheen, Marwan Hamdi; Ahmed Atef, Ewerton Silva y Fiston Mayele.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

Lo más visto

  1. Junior goleó 3-0 a Tolima en la final de ida de la Liga BetPlay 2025

  2. Partidos de hoy, sábado 13 de diciembre: programación, horarios y dónde ver

  3. Los partidos de la Copa Libertadores serán transmitidos en nueva plataforma digital hasta el 2030

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano