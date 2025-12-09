- Hoy:
Cruz Azul vs. Flamengo EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver Copa Intercontinental
Mira la transmisión del partido entre Cruz Azul vs. Flamengo EN VIVO por la Copa Intercontinental, este miércoles 10 de diciembre.
Por la Copa Intercontinental, Cruz Azul y Flamengo se enfrentarán este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Ahmad bin Ali de Qatar desde las 12.00 horas, por la segunda ronda del certamen. La transmisión del compromiso será mediante la señal de FIFA Plus para todo el continente, y a continuación te brindamos todos los detalles.
La 'Máquina' se hizo con la Champions League de la Concacaf, por lo que se ganó el derecho a participar de esta competición. Por su parte, Flamengo derrotó en Lima a Palmeiras por 1-0 y se hizo con el título de la Copa Libertadores. De esta forma, los ganadores de ambas confederaciones se enfrentarán.
Flamengo es campeón de la Copa Libertadores.
Cruz Azul vs. Flamengo: horarios
Te brindamos el horario dependiendo tu país:
- México: 11:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 12:00 horas
- Venezuela, Bolivia: 13:00 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 13:00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 14:00 horas
- España: 19:00 horas
¿Dónde ver Cruz Azul vs. Flamengo EN VIVO?
El partido Cruz Azul vs Flamengo, por la Copa Intercontinental, que antes era el Mundial de Clubes, será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de DIRECTV Sports para todo el territorio sudamericano. Asimismo, podrás disfrutar del torneo totalmente ONLINE vía streaming mediante la plataforma de DGO, y FIFA Plus.
Cruz Azul vs. Flamengo: alineaciones
Cruz Azul: Andrés Gudiño, Omar Campos, Willer Dita, Gonzalo Piovi, Ignacio Rivero, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi, Jeremy Márquez, Ángel Sepúlveda, y Gabriel Fernández.
Flamengo: Agustín Rossi, Alex Sandro, Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, Erick Pulgar, Jorginho, Samuel Lino, Bruno Henrique, Jorge Carrascal, y Giorgian De Arrascaeta.
¿Qué clubes juegan la Copa Intercontinental 2025?
- París Saint-Germain | Campeón Champions League
- Flamengo | Campeón Copa Libertadores
- Cruz Azul | Campeón Champions League Concacaf
- Al Ahli | Campeón Champions League de Asia
- Pyramids | Campeón Championes League de África
- Auckland City | Campeón Champions League de Oceanía
¿En qué estadio juega Cruz Azul vs. Flamengo?
El partido se llevará a cabo en el estadio Áhmad bin Ali ubicado en Rayán, Qatar. En este enorme recinto deportivo juega como local el Al Rayyan de la Liga de Fútbol de Qatar. Asimismo, este escenario tiene capacidad para albergar hasta 45.032 espectadores en sus tribunas.
