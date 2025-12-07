- Hoy:
Le ganó a Flamengo en la Libertadores y ahora es candidato para ser el DT de Alianza Lima
Derrotó al vigente campeón de la Copa Libertadores, Flamengo, y ahora es una opción para tomar el puesto de Néstor Gorosito en Alianza Lima.
Alianza Lima anunció la salida de Néstor Gorosito tras la dura derrota sufrida ante Sporting Cristal en tanda de penales. El club está en el ojo de la tormenta por como terminó la temporada y solo buscando un gran DT para calmar las cosas. Siempre hay rumores, pero esta vez hay una opción que podría tomar fuerza con el paso de los días.
No cualquiera llega al Maracaná y le gana a Flamengo. Sí, este DT llegó a Brasil y le ganó en su casa al vigente campeón de la Copa Libertadores. Con muy poco hizo un gran trabajo con su club en Argentina, ahora podría tomar la decisión de seguir su carrera en Perú. Se trata Omar De Felippe, que viene de despedirse de Central Córdoba.
"Omar De Felippe es candidato a dirigir Alianza Lima. El ex DT de Central Córdoba es quien más chances tiene de suceder a Néstor Gorosito en el cargo DT del equipo", reveló el periodista argentino German García. Sin duda alguna, puede ser una buena opción en Alianza Lima, viene de un proceso largo y con poco hizo una gran Copa Libertadores esta temporada.
Omar De Felippe es una de las opciones que maneja Alianza Lima, indican en Argentina.
¿Cuándo derrotó a Flamengo en el Maracaná?
Fue en este mismo 2025 en el mes de abril. Al mando de Central Córdoba llegó a Brasil y le ganó 2-1, meses después el Mengao se coronaría como campeón de la Copa Libertadores. El equipo del DT argentino consiguió 11 puntos en el grupo C, pero por diferencia de goles los eliminaron y terminaron jugando la Copa Sudamericana.
¿Qué equipos dirigió Omar de Felippe?
El DT de 63 años dirigió a Olimpo, Quilmes, Independiente, Emelec, Vélez Sarsfield, Newell's Old Boys, Atlético Tucumán, Platense y Central Córdoba. Su último título ganado fue la Copa Argentina en 2024 con Central Córdoba, así logró su clasificación a la Copa Libertadores. Ahora toca esperar para saber si dirigirá a Alianza Lima.
