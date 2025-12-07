0
LO ÚLTIMO
¡Oficial! Alianza Lima anunció la salida de Néstor Gorosito
EN DIRECTO
Boca Juniors vs. Racing por la Liga Argentina

Le ganó a Flamengo en la Libertadores y ahora es candidato para ser el DT de Alianza Lima

Derrotó al vigente campeón de la Copa Libertadores, Flamengo, y ahora es una opción para tomar el puesto de Néstor Gorosito en Alianza Lima.

Fabian Vega
Alianza Lima está en búsqueda de un nuevo entrenador.
Alianza Lima está en búsqueda de un nuevo entrenador. | Flamengo
COMPARTIR

Alianza Lima anunció la salida de Néstor Gorosito tras la dura derrota sufrida ante Sporting Cristal en tanda de penales. El club está en el ojo de la tormenta por como terminó la temporada y solo buscando un gran DT para calmar las cosas. Siempre hay rumores, pero esta vez hay una opción que podría tomar fuerza con el paso de los días.

Hernán Barcos podría quedarse en Alianza Lima

PUEDES VER: ¿Cambio de planes? Hernán Barcos tendría una última esperanza de quedarse en Alianza Lima

No cualquiera llega al Maracaná y le gana a Flamengo. Sí, este DT llegó a Brasil y le ganó en su casa al vigente campeón de la Copa Libertadores. Con muy poco hizo un gran trabajo con su club en Argentina, ahora podría tomar la decisión de seguir su carrera en Perú. Se trata Omar De Felippe, que viene de despedirse de Central Córdoba.

"Omar De Felippe es candidato a dirigir Alianza Lima. El ex DT de Central Córdoba es quien más chances tiene de suceder a Néstor Gorosito en el cargo DT del equipo", reveló el periodista argentino German García. Sin duda alguna, puede ser una buena opción en Alianza Lima, viene de un proceso largo y con poco hizo una gran Copa Libertadores esta temporada.

Omar De Felippe

Omar De Felippe es una de las opciones que maneja Alianza Lima, indican en Argentina.

¿Cuándo derrotó a Flamengo en el Maracaná?

Fue en este mismo 2025 en el mes de abril. Al mando de Central Córdoba llegó a Brasil y le ganó 2-1, meses después el Mengao se coronaría como campeón de la Copa Libertadores. El equipo del DT argentino consiguió 11 puntos en el grupo C, pero por diferencia de goles los eliminaron y terminaron jugando la Copa Sudamericana.

¿Qué equipos dirigió Omar de Felippe?

El DT de 63 años dirigió a Olimpo, Quilmes, Independiente, Emelec, Vélez Sarsfield, Newell's Old Boys, Atlético Tucumán, Platense y Central Córdoba. Su último título ganado fue la Copa Argentina en 2024 con Central Córdoba, así logró su clasificación a la Copa Libertadores. Ahora toca esperar para saber si dirigirá a Alianza Lima.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Lo más visto

  1. Universitario goleó 4-0 a Alianza Lima en Matute y desató la algarabía a la hinchada crema

  2. Exfutbolista de Universitario revela su alegría tras fichar por Alianza Lima: "Muy contento"

  3. Alianza Lima sacó ventaja en la ida: venció 3-1 a Universitario por la final Liga Femenina

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano