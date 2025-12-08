- Hoy:
Mr. Peet reveló radical medida de Alianza Lima con jugadores tras ser eliminados: "Tolerancia cero"
Alianza Lima no toleró la derrota en Playoffs a manos de Sporting Cristal y ahora tomó terminante medida con jugadores que mantienen contrato con el club.
Alianza Lima no logró su objetivo de afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Dado que perdió la llave de Playoffs ante Sporting Cristal, ahora la directiva ha comenzado a tomar medidas radicales con el primer equipo, siendo una de ellas la salida de Néstor Gorosito. No obstante, no es la única decisión terminante de los altos mandos del club 'victoriano', ya que Mr. Peet reveló otra situación en la interna.
Alianza Lima tomó radical medida con el primer equipo
Según la información que brindó Mr. Peet, la directiva quiere ser radical en cuanto a los temas de indisciplina. Dado que se han presentado ciertos escenarios que no fueron vistos de gran manera por la afición, ahora se agregará un anexo en los contratos de los futbolistas profesionales del primer equipo.
No solo será un hecho que involucra a aquellos flamantes refuerzos con sus respectivos contratos, sino que se hablará con cada uno de los jugadores que para que acepten estos nuevos términos de cara a la temporada 2026. En caso un futbolista se niegue a ello, se negociará en base a las normativas del club blanquiazul.
"El tema de la disciplina es que la próxima temporada ha tolerancia cero. Se va a conversar con jugadores que tiene contrato y se les va a poner condiciones y reglas de conducta. Yo tenga esa información. No solo el jugador está condicionado a un acto de indisciplina, sino que el club se verá obligado a hacerlo cumplir, sea el jugador que sea. Esas cosas el próximo año no se van a repetir. Hay un reglamento de conducta que se va a anexar a los contratos", manifestó Mr. Peet.
(VIDEO: Madrugol)
Alianza Lima cerró su temporada 2025
Los futbolistas de Alianza Lima inician vacaciones tras culminar la temporada 2025. El equipo blanquiazul no pudo seguir afrontando el resto de partidos tras quedar fuera de los Playoffs, por lo que ahora quedarán libres en este cierre de año.
