0
LO ÚLTIMO
¡Oficial! Alianza Lima anunció la salida de Néstor Gorosito

Mr. Peet reveló radical medida de Alianza Lima con jugadores tras ser eliminados: "Tolerancia cero"

Alianza Lima no toleró la derrota en Playoffs a manos de Sporting Cristal y ahora tomó terminante medida con jugadores que mantienen contrato con el club.

Diego Medina
Mr. Peet reveló la medida de Alianza Lima con jugadores del primer equipo.
Mr. Peet reveló la medida de Alianza Lima con jugadores del primer equipo. | Foto: Madrugol | Alianza Lima
COMPARTIR

Alianza Lima no logró su objetivo de afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Dado que perdió la llave de Playoffs ante Sporting Cristal, ahora la directiva ha comenzado a tomar medidas radicales con el primer equipo, siendo una de ellas la salida de Néstor Gorosito. No obstante, no es la única decisión terminante de los altos mandos del club 'victoriano', ya que Mr. Peet reveló otra situación en la interna.

Exjugador de Alianza Lima confiesa si jugaría para Universitario.

PUEDES VER: Goicochea, ex Alianza Lima, sorprende al revelar si jugaría por Universitario: "Muero por…"

Alianza Lima tomó radical medida con el primer equipo

Según la información que brindó Mr. Peet, la directiva quiere ser radical en cuanto a los temas de indisciplina. Dado que se han presentado ciertos escenarios que no fueron vistos de gran manera por la afición, ahora se agregará un anexo en los contratos de los futbolistas profesionales del primer equipo.

No solo será un hecho que involucra a aquellos flamantes refuerzos con sus respectivos contratos, sino que se hablará con cada uno de los jugadores que para que acepten estos nuevos términos de cara a la temporada 2026. En caso un futbolista se niegue a ello, se negociará en base a las normativas del club blanquiazul.

"El tema de la disciplina es que la próxima temporada ha tolerancia cero. Se va a conversar con jugadores que tiene contrato y se les va a poner condiciones y reglas de conducta. Yo tenga esa información. No solo el jugador está condicionado a un acto de indisciplina, sino que el club se verá obligado a hacerlo cumplir, sea el jugador que sea. Esas cosas el próximo año no se van a repetir. Hay un reglamento de conducta que se va a anexar a los contratos", manifestó Mr. Peet.

(VIDEO: Madrugol)

Alianza Lima cerró su temporada 2025

Los futbolistas de Alianza Lima inician vacaciones tras culminar la temporada 2025. El equipo blanquiazul no pudo seguir afrontando el resto de partidos tras quedar fuera de los Playoffs, por lo que ahora quedarán libres en este cierre de año.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Ricardo Gareca habló sobre la posibilidad de dirigir en Perú tras sonar en Alianza: "Estamos..."

  2. Universitario goleó 4-0 a Alianza Lima en Matute y desató la algarabía a la hinchada crema

  3. Se fue sin pena ni gloria de Alianza Lima y ahora firmó por todo 2026 con Los Chankas

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano