Confirmado: Jairo Vélez tiene acuerdo con Alianza Lima y descartó a Universitario

¡Batacazo! Jairo Vélez dio por cerrada su etapa en Universitario tras llegar a un acuerdo para firmar por Alianza Lima de cara a la Liga 1 2026.

Angel Curo
Jairo Vélez tiene acuerdo con Alianza Lima y descartó a Universitario
Jairo Vélez tiene acuerdo con Alianza Lima y descartó a Universitario | Composición: Líbero
El mercado de fichajes de la Liga 1 se mueve con movimientos inesperado y ya nos dejó el primer batacazo. Jairo Vélez, una de las figuras en el título de Universitario de Deportes, cerrará su etapa como crema tras acordar su fichaje por Alianza Lima, el clásico rival, para pelear por el título nacional en 2026.

César Inga, figura de Universitario, revela su futuro para la temporada 2026.

PUEDES VER: César Inga sorprendió al hablar sobre su futuro con Universitario: "A un paso de salir"

Jairo Vélez deja Universitario y jugará en Alianza Lima el 2026

Pese a que había manifestado su deseo de seguir jugando con la 'U', las negociaciones no prosperaron y Jairo Vélez dejará el equipo. En esa línea, el periodista Gustavo Peralta reveló que el ecuatoriano ya tiene acordado su traspaso con Alianza Lima para el 2026.

Asimismo, Peralta indicó que el popular 'Chato' Vélez ya le comunicó sobre el acuerdo a la Universidad César Vallejo, club dueño de su pase. De esta forma, es cuestión de días para que se haga oficial esta contratación y el habilidoso atacante pase a defender la camiseta de los blanquiazules.

Jairo Vélez, Universitario de Deportes, Alianza Lima

Jairo Vélez jugará la Liga 1 2026 con la camiseta de Alianza Lima. Foto: Carlos Félix/URPI

"Jairo Vélez le comunicó a César Vallejo, vía correo electrónico, que llegó a un acuerdo total con Alianza Lima. Entre el martes y el miércoles, el club trujillano cerrará la venta del pase con la institución blanquiazul. El monto de la operación es de 250 mil dólares (la mitad de los derechos le corresponde al jugador)", informó el citado comunicador.

De igual manera, el periodista deportivo reveló que el monto de la operación ronda los 250 mil dólares, de los cuales la mitad le pertenecen a Vélez. Una cifra que demuestra el gran poderío económico que tiene Alianza Lima en el mercado.

Angel Curo
