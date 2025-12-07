- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Néstor Gorosito
- Sporting Cristal
- Real Madrid vs Celta
- Alianza Lima vs Universitario
- Boca vs Racing
- Perú vs Venezuela
- Tabla Liga de Vóley
Hernán Barcos se fue de Matute tras dura caída ante Cristal y dejó inesperado comentario: "No..."
El delantero Hernán Barcos sorprendió a todos con reacción tras dejar el estadio de Matute luego de que Alianza Lima no cuente más con él.
Luego de cinco temporadas, Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima para luchar por los objetivos en el 2026, generando diversas reacciones en la hinchada blanquiazul, pues muchos esperaban que continuará en el plantel. En medio de su sorpresiva salida, y tras el partido contra Sporting Cristal por la vuelta de los playoffs, fue abordado por los medios de comunicación.
PUEDES VER: Sporting Cristal vs. Cusco FC: día, hora y canal confirmado del primer playoff de la Liga 1 2025
El ‘Pirata’ fue parte del choque contra los celestes en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, anotando uno de los goles en la tanda de penales; sin embargo, no se logró la meta y el cuadro ‘íntimo’ terminó como Perú 4. Tras este duro momento, el experimentado delantero tuvo una particular reacción.
Hernán Barcos dejó Matute tras el partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal
Tal como puede verse en las imágenes captadas por América Televisión, Hernán Barcos se tomó foto con algunos hinchas y hasta firmó autógrafos de hinchas que se encontraban cerca y lo vieron dirigirse a su vehículo. Al ser consultado sobre qué decirle a los seguidores de Alianza en estos momentos, el ‘Pirata’ solo respondió "No puedo hablar” y siguió su camino.
(Video: América Deportes)
Una posible victoria de Alianza Lima en Matute ante Sporting Cristal hubiera permitido que el ‘Pirata’ jugara dos partidos más (ante Cusco FC de ida y vuelta); sin embargo, se despidió del club con una derrota por penales luego de haber estado ganando.
De esta manera, el jugador cierra su historia en el club blanquiazul a donde llegó en el 2021 como uno de los flamantes fichajes del extranjero, logrando el título de dicha temporada y el 2022. Ahora, el conjunto victoriano se enfocará en encontrar al reemplazo ideal.
Hernán Barcos: Clubes donde jugó
- Racing Club - Argentina (2004)
- Guaraní - Paraguay (2005)
- Olmedo - Ecuador (2006)
- Estrella Roja - Serbia (2007)
- Huracán - Argentina (2008)
- Shanghái Shenhua - China (2009)
- Shenzhen Kaisa FC - China (2009)
- LDU - Ecuador (2010)
- Palmeiras - Brasil (2012)
- Gremio - Brasil (2013)
- Tianjin Jimmen Tiger - China (2015)
- Sporting Lisboa - Portugal (2015)
- Vélez Sarfield - Argentina (2016)
- LDU - Ecuador (2017)
- Cruzeiro - Brasil (2018)
- Atlético Nacional - Colombia (2019)
- Bashundhara Kings - Bangladesh (2020)
- Alianza Lima - Perú (2021 - 2025)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90