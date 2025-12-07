0
LO ÚLTIMO
¡Oficial! Alianza Lima anunció la salida de Néstor Gorosito
EN DIRECTO
Boca Juniors vs. Racing por la Liga Argentina

Hernán Barcos se fue de Matute tras dura caída ante Cristal y dejó inesperado comentario: "No..."

El delantero Hernán Barcos sorprendió a todos con reacción tras dejar el estadio de Matute luego de que Alianza Lima no cuente más con él.

Erickson Acuña
Hernán Barcos jugó su último partido con Alianza Lima.
Hernán Barcos jugó su último partido con Alianza Lima. | GLR
COMPARTIR

Luego de cinco temporadas, Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima para luchar por los objetivos en el 2026, generando diversas reacciones en la hinchada blanquiazul, pues muchos esperaban que continuará en el plantel. En medio de su sorpresiva salida, y tras el partido contra Sporting Cristal por la vuelta de los playoffs, fue abordado por los medios de comunicación.

Sporting Cristal vs. Cusco FC chocan por los playoffs de la Liga 1.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs. Cusco FC: día, hora y canal confirmado del primer playoff de la Liga 1 2025

El ‘Pirata’ fue parte del choque contra los celestes en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, anotando uno de los goles en la tanda de penales; sin embargo, no se logró la meta y el cuadro ‘íntimo’ terminó como Perú 4. Tras este duro momento, el experimentado delantero tuvo una particular reacción.

Hernán Barcos dejó Matute tras el partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal

Tal como puede verse en las imágenes captadas por América Televisión, Hernán Barcos se tomó foto con algunos hinchas y hasta firmó autógrafos de hinchas que se encontraban cerca y lo vieron dirigirse a su vehículo. Al ser consultado sobre qué decirle a los seguidores de Alianza en estos momentos, el ‘Pirata’ solo respondió "No puedo hablar” y siguió su camino.

(Video: América Deportes)

Una posible victoria de Alianza Lima en Matute ante Sporting Cristal hubiera permitido que el ‘Pirata’ jugara dos partidos más (ante Cusco FC de ida y vuelta); sin embargo, se despidió del club con una derrota por penales luego de haber estado ganando.

De esta manera, el jugador cierra su historia en el club blanquiazul a donde llegó en el 2021 como uno de los flamantes fichajes del extranjero, logrando el título de dicha temporada y el 2022. Ahora, el conjunto victoriano se enfocará en encontrar al reemplazo ideal.

Hernán Barcos: Clubes donde jugó

  • Racing Club - Argentina (2004)
  • Guaraní - Paraguay (2005)
  • Olmedo - Ecuador (2006)
  • Estrella Roja - Serbia (2007)
  • Huracán - Argentina (2008)
  • Shanghái Shenhua - China (2009)
  • Shenzhen Kaisa FC - China (2009)
  • LDU - Ecuador (2010)
  • Palmeiras - Brasil (2012)
  • Gremio - Brasil (2013)
  • Tianjin Jimmen Tiger - China (2015)
  • Sporting Lisboa - Portugal (2015)
  • Vélez Sarfield - Argentina (2016)
  • LDU - Ecuador (2017)
  • Cruzeiro - Brasil (2018)
  • Atlético Nacional - Colombia (2019)
  • Bashundhara Kings - Bangladesh (2020)
  • Alianza Lima - Perú (2021 - 2025)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Universitario goleó 4-0 a Alianza Lima en Matute y desató la algarabía a la hinchada crema

  2. ¡Lo último! Christian Cueva es presentado como flamante refuerzo de importante club peruano

  3. Alianza Lima sacó ventaja en la ida: venció 3-1 a Universitario por la final Liga Femenina

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano