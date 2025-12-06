0
Hernán Barcos avanza con su fichaje a histórico club y se aleja de Alianza Lima: "Ya..."

Alianza Lima dio a conocer la salida de Hernán Barcos antes del inicio de los playoffs, por lo que el jugador argentino empieza a definir su futuro de cara al 2026.

Jasmin Huaman
Hernán Barcos tiene claro cuál será su futuro tras dejar Alianza Lima.
Hernán Barcos tiene claro cuál será su futuro tras dejar Alianza Lima.
Para tristeza de los hinchas blanquiazules, Hernán Barcos no será parte del plantel de Alianza Lima en el 2026 luego de pasar cinco temporadas en el equipo de La Victoria. El 'Pirata' dejará el club y para la siguiente temporada estaría vistiendo los colores de un clásico rival de la Liga 1. Su contratación estaría avanzada.

Los equipos del fútbol peruano empiezan a alistarse para lo que será el próximo año de competencia y por ello buscan tener los mejores refuerzos posibles. Con la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima, se confirmó la llegada de otro delantero, pero el 'Pirata' se mantendría en la Liga 1 para sorpresa de miles de hinchas.

Hernán Barcos avanza con su fichaje a clásico rival

A sus 41 años, Hernán Barcos no tiene pensado alejarse del fútbol y por el contrario, busca nuevos retos para demostrar su gran calidad. Tras caerse la posibilidad de que llegue a Sporting Cristal, el histórico delantero se sumaría al plantel de Sport Boys y tendría las conversaciones avanzadas, según informó Gustavo Peralta.

"Sí, claro, todavía está vigente ese tema. Se hablará cuando terminen los playoffs para Alianza. Tiene acuerdo de palabra, solo falta la firma (sobre la llegada del técnico Nolberto Araujo). Tengo entendido que Beto y Barcos ya conversaron incluso", fueron las declaraciones de Gustavo Peralta sobre el avance de las negociaciones entre el todavía jugador de Alianza Lima y Sport Boys.

¿Hasta cuándo se queda Hernán Barcos en Alianza?

Hernán Barcos se mantendría como jugador de Alianza Lima hasta el partido contra Sporting Cristal y de superar la llave, también sería parte de la lista de convocados para enfrentar a Cusco FC en los partidos de ida y vuelta en Cusco y Lima.

