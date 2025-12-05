Figura extranjera de Alianza Lima dejó el país antes de partido contra Cristal: "Se despidió..."

La temporada 2025 se termina para Alianza Lima, sin lograr el título nacional nuevamente; sin embargo, tiene la chance de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 de manera directa, por lo que deberá superar los playoffs. En medio de esta expectativa de los hinchas, se conoció una sorpresiva noticia sobre uno de los futbolistas.

PUEDES VER: Fossati pidió el fichaje de criticado exjugador de Alianza Lima para reforzar a Universitario

Y es que se reveló que dejó el Perú a puertas del encuentro de vuelta contra Sporting Cristal a disputarse este sábado 6 de diciembre en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Fue en la reciente edición de PBO Campeonísimo donde el periodista ‘Tigrillo’ Navarro contó algunos detalles.

Alianza Lima y una llamativa noticia que sorprende a hinchas

“Me dicen que Enrique no está en lista, es más, ni siquiera está en el país, tuvo que viajar aparentemente por un problema, no sé si personal, pero se despidió de la temporada”, dijo el comunicador. Cabe mencionar que para el encuentro de ida, el futbolista sí formó parte de la nómina del entrenador Néstor Gorosito.

(Video: PBO Campeonísimo)

El primer enfrentamiento de los playoffs desarrollado en el Estadio Nacional quedó igualado 1-1 con goles de Martín Távara para los celestes a través de un penal, y Hernán Barcos por el lado de los blanquiazules, dejando así la llave abierta para la vuelta en Matute que promete muchas emociones.

Kevin Ortega será el árbitro principal de este encuentro clave de la Liga 1. Estará acompañado de los colegiados Stephen Atoche (1er asistente) y Albert Alarcón (2do asistente), mientras el cuarto árbitro para este compromiso será Rudy Méndez.

¿Cuál es el valor de Guillermo Enrique?

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el futbolista argentino Guillermo Enrique tiene un valor en el mercado actual de 1,30 mill. €.