Conmebol confirmó la astronómica suma que ganó Alianza Lima por la Libertadores y Sudamericana

La temporada 2025 está llegando a su fin para Alianza Lima y, aunque no lograron títulos, consiguieron reivindicarse a nivel internacional con una destacada campaña en la Copa Libertadores y alcanzando los cuartos de final de la Sudamericana, dejando en el camino a rivales de peso. Tras el cierre de ambas competencias, la Conmebol sorprendió al revelar la millonaria suma que recibió el club por su participación.

Como se recuerda, Alianza Lima inició su recorrido en la primera fase de la Copa Libertadores y consiguió llegar hasta la fase de grupos. Sin embargo, no pudo avanzar más al terminar en el tercer puesto, asegurando al menos un lugar en los playoffs de la Copa Sudamericana.

A través de una serie de publicaciones, la Conmebol detalló los montos obtenidos por los blanquiazules en ambos torneos gracias a sus partidos de local. En la Copa Libertadores, los ‘íntimos’ recaudaron un total de 4,83 millones de dólares por alcanzar la fase de grupos.

Alianza Lima obtuvo casi 5 millones por su participación en la Copa Libertadores.

En el caso de la Sudamericana, Alianza Lima obtuvo 1,8 millones de dólares tras superar los playoffs y clasificar hasta los cuartos de final. En conjunto, ambas campañas dejaron 6,63 millones de dólares en las arcas del club, una cifra considerable que representa un gran respaldo para sus planes institucionales.

Cabe precisar que, según Conmebol, estos montos corresponden exclusivamente a la recaudación por taquilla. Una data que demuestra la fidelidad y el gran apoyo que recibieron los blanquiazules a lo largo de la temporada.

Alianza Lima recaudó casi dos millones en la Copa Sudamericana.

Alianza Lima participará en la Copa Libertadores 2026

Pese a que no lograron el título de la Liga 1, Alianza Lima terminó entre los cuatro primeros lugares de la tabla acumulada. De esta forma, los blanquiazules disputarán la nueva edición de la Copa Libertadores. No obstante, aún queda pendiente definir en que etapa iniciarán el campeonato.

Los dirigidos por Néstor Gorosito deben vencer a Sporting Cristal en las semifinales de los playoffs y luego hacer lo propio ante Cusco FC para poder acceder a la fase de grupos y evitar las rondas previas.