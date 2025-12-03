Penny se rinde ante jugador de Alianza Lima que es duda para continuar en 2026: "La tiene muy clara"

Alianza Lima está intentado realizar una reestructuración en su plantel de cara a la temporada 2026, por lo que se empiezan a manejar ciertos nombres como parte de la renovación y salidas. Entre ellos está el de un extranjero que es duda para seguir el próximo año, pero que Diego Penny lo considera como una de las mejores opciones dentro de la plantilla actual.

El exarquero de Sporting Cristal, Diego Penny, no se guardó nada y, por el contrario, llenó de elogios a jugador de Alianza Lima que podría dejar el equipo de La Victoria para el próximo año. Este jugador ingresó en el segundo tiempo y demostró que siempre dejará todo por la camiseta de club Íntimo.

Diego Penny elogia el rendimiento de jugador de Alianza Lima

El tema de la continuidad de ciertos jugadores en Alianza Lima empiezan a preocupar en el mundo blanquiazul y ahora se habla del nombre de Pablo Lavandeira, quien podría extender su vínculo o salir definitivamente del equipo victoriano. Ante ello, Diego Penny no dudó en pedir su titularidad para el siguiente partido por los minutos mostrados en el empate ante Cristal.

"Yo lo recontra pongo, lo pongo de arranque. Por último que me aguante 50, 60 minutos, es que la tiene muy clara Pablo. Siempre aparece solo, eso es algo que te das cuenta con la experiencia", señaló el exguardameta de Sporting Cristal sobre Lavandeira.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pablo Lavandeira con Alianza Lima?

Pablo Lavandeira es uno de los jugadores más experimentados dentro de la plantilla de Alianza Lima y su contrato vence a finales del 2025, con opción a extender su vínculo por un año más. El futbolista uruguayo nacionalizado peruano cuenta con el apoyo de la hinchada y piden su permanencia en la institución, pero todo dependerá de cómo acabe en año Alianza Lima y la decisión final de la dirigencia.