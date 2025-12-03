0
Real Madrid vs Athletic Bilbao por LaLiga

Néstor Gorosito da fuerte respuesta tras revelar por qué no convocó a Piero Cari: "Ni lo conocían"

El DT de Alianza Lima, Néstor Gorosito, respondió sin filtro el por qué no convocó a Piero Cari para los Playoffs ante Sporting Cristal.

Diego Medina
Néstor Gorosito se refirió a la ausencia de Piero Cari en el Sporting Cristal vs Alianza Lima.
Alianza Lima igualó el marcador ante Sporting Cristal en este partido de ida por los Playoffs de la Liga 1 2025. No obstante, en la antesala a este encuentro se cuestionó mucho a Néstor Gorosito por no convocar a Piero Cari, una de las jóvenes promesas que tiene el cuadro 'íntimo' y que ha perdido continuidad en el primer equipo.

Bajo esta premisa, el 'Pipo' no fue ajeno a las consultas sobre este caso que generó polémica entre los aficionados blanquiazules. Fiel a su estilo, Gorosito dejó en claro que tiene un amplio número de jugadores para elegir en la convocatoria, por lo que a veces se deben tomar difíciles decisiones.

Por si fuera poco, el estratega argentino recalcó que muchos no conocían a Piero Cari desde hace algunos meses, por lo que ahora se ve sorprendido a que se le haga la consulta sobre la no convocatoria al juvenil de 18 años. Ahora, otra será la evaluación con miras al partido de vuelta, en el que Gorosito tendrá otra nómina para el choque en Matute.

"Nosotros tenemos un plantel que son 30 y pico de jugadores, y siempre queda alguno afuera. A Piero Cari ni lo conocían, ni vos, ni ninguno lo conocía. Ni sabían quién era hace 5 meses. Si no queda fuera Piero… quedó fuera Richi, Burla… en los equipos grandes después el entrenador elige de acuerdo a lo que se puede presentar. Así que más confianza de la que nosotros tenemos en Piero, imposible", declaró Néstor Gorosito.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, día, hora y canal del partido de vuelta

Luego del empate 1-1 entre Sporting Cristal vs Alianza Lima en el Estadio Nacional, ahora las miradas estarán en Matute para el duelo de vuelta por los Playoffs de la Liga 1 2025. Este compromiso se disputará el próximo sábado 6 de diciembre a partir de las 20:00 horas locales con la transmisión de L1 MAX.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

