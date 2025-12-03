- Hoy:
- Partidos de hoy
- Athletic Club vs Real Madrid
- Liga de Quito vs Emelec
- Monterrey vs Toluca
- Cruz Azul vs Tigres
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
Néstor Gorosito da fuerte respuesta tras revelar por qué no convocó a Piero Cari: "Ni lo conocían"
El DT de Alianza Lima, Néstor Gorosito, respondió sin filtro el por qué no convocó a Piero Cari para los Playoffs ante Sporting Cristal.
Alianza Lima igualó el marcador ante Sporting Cristal en este partido de ida por los Playoffs de la Liga 1 2025. No obstante, en la antesala a este encuentro se cuestionó mucho a Néstor Gorosito por no convocar a Piero Cari, una de las jóvenes promesas que tiene el cuadro 'íntimo' y que ha perdido continuidad en el primer equipo.
Bajo esta premisa, el 'Pipo' no fue ajeno a las consultas sobre este caso que generó polémica entre los aficionados blanquiazules. Fiel a su estilo, Gorosito dejó en claro que tiene un amplio número de jugadores para elegir en la convocatoria, por lo que a veces se deben tomar difíciles decisiones.
Por si fuera poco, el estratega argentino recalcó que muchos no conocían a Piero Cari desde hace algunos meses, por lo que ahora se ve sorprendido a que se le haga la consulta sobre la no convocatoria al juvenil de 18 años. Ahora, otra será la evaluación con miras al partido de vuelta, en el que Gorosito tendrá otra nómina para el choque en Matute.
"Nosotros tenemos un plantel que son 30 y pico de jugadores, y siempre queda alguno afuera. A Piero Cari ni lo conocían, ni vos, ni ninguno lo conocía. Ni sabían quién era hace 5 meses. Si no queda fuera Piero… quedó fuera Richi, Burla… en los equipos grandes después el entrenador elige de acuerdo a lo que se puede presentar. Así que más confianza de la que nosotros tenemos en Piero, imposible", declaró Néstor Gorosito.
(VIDEO: Inka Digital TV)
Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, día, hora y canal del partido de vuelta
Luego del empate 1-1 entre Sporting Cristal vs Alianza Lima en el Estadio Nacional, ahora las miradas estarán en Matute para el duelo de vuelta por los Playoffs de la Liga 1 2025. Este compromiso se disputará el próximo sábado 6 de diciembre a partir de las 20:00 horas locales con la transmisión de L1 MAX.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90