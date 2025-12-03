Araujo no se guardó nada al opinar por los fallos de Sporting Cristal ante Alianza: "Fuimos..."

Sporting Cristal igualó 1-1 ante Alianza Lima en el duelo de ida por las semifinales de los playoffs de la Liga 1. Los celestes firmaron una actuación convincente y mostraron un fútbol de alto nivel, pero la falta de eficacia volvió a pasarles factura, especialmente con la clara ocasión que desperdició Felipe Vizeu. Precisamente, frente a estos errores, Miguel Araujo no dudó en expresar su autocrítica.

Tras el pitazo final, el defensor rimense habló en la zona mixta con 'Inka Digital TV' y lamentó no haberse llevado la victoria, considerando que Sporting Cristal fue el equipo que dominó el trámite del partido ante los blanquiazules.

“Los detalles de siempre: jugar bien, tener el balón para atacar y defender. Lamentablemente, ya nos ha pasado que hacemos el esfuerzo los 90 minutos para acabar 1-1, y eso no es justo por todo lo que hicimos”, señaló el zaguero.

En esa línea, consultado por las opciones claras que no pudieron concretar, Miguel Araujo reconoció que los fallos en la definición pesaron directamente en el resultado. Aun así, destacó el rendimiento colectivo del equipo y recalcó la importancia de corregir los errores de cara a la vuelta.

Video: Inka Digital TV

“Si no haces los goles y concretas, pasa factura. Ahora toca voltear la página, descansar un poco y ver las acciones de cada uno para corregir. El análisis es muy positivo, fuimos superiores casi los 90 minutos. Lamentablemente, el partido termina en empate por detalles. Tenemos estos días para corregir las falencias que tenemos”, sentenció.

Miguel Araujo agradeció a los hinchas de Sporting Cristal

Por otro lado, Araujo advirtió que encararán el partido de vuelta con la consigna de repetir el gran rendimiento y poder dar el golpe en Matute. Además, no dejó escapar la ocasión para agradecer los hinchas rimenses por el apoyo.

"Ahora toca ir a Matute y jugar como lo hicimos hoy. Quiero agradecer a la hinchada por como alentaron, se escuchó su aliento y eso es una motivación para nosotros", sentenció el jugador.

¿Cuándo es la vuelta de los playoffs entre Alianza Lima vs Sporting Cristal?

El partido de vuelta de las semifinales de los playoffs de la Liga 1 2025 ente Alianza Lima vs Sporting Cristal está programado a disputarse el sábado 6 de diciembre en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 8:00 p.m. (hora peruana).