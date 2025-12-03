- Hoy:
- Partidos de hoy
- Athletic Club vs Real Madrid
- Liga de Quito vs Emelec
- Monterrey vs Toluca
- Cruz Azul vs Tigres
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
Araujo no se guardó nada al opinar por los fallos de Sporting Cristal ante Alianza: "Fuimos..."
Miguel Araujo, defensa de Sporting Cristal, fue contundente al referirse sobre las poca eficacia en ataque de su equipo en el empate ante Alianza Lima en el Estadio Nacional.
Sporting Cristal igualó 1-1 ante Alianza Lima en el duelo de ida por las semifinales de los playoffs de la Liga 1. Los celestes firmaron una actuación convincente y mostraron un fútbol de alto nivel, pero la falta de eficacia volvió a pasarles factura, especialmente con la clara ocasión que desperdició Felipe Vizeu. Precisamente, frente a estos errores, Miguel Araujo no dudó en expresar su autocrítica.
Tras el pitazo final, el defensor rimense habló en la zona mixta con 'Inka Digital TV' y lamentó no haberse llevado la victoria, considerando que Sporting Cristal fue el equipo que dominó el trámite del partido ante los blanquiazules.
“Los detalles de siempre: jugar bien, tener el balón para atacar y defender. Lamentablemente, ya nos ha pasado que hacemos el esfuerzo los 90 minutos para acabar 1-1, y eso no es justo por todo lo que hicimos”, señaló el zaguero.
En esa línea, consultado por las opciones claras que no pudieron concretar, Miguel Araujo reconoció que los fallos en la definición pesaron directamente en el resultado. Aun así, destacó el rendimiento colectivo del equipo y recalcó la importancia de corregir los errores de cara a la vuelta.
Video: Inka Digital TV
“Si no haces los goles y concretas, pasa factura. Ahora toca voltear la página, descansar un poco y ver las acciones de cada uno para corregir. El análisis es muy positivo, fuimos superiores casi los 90 minutos. Lamentablemente, el partido termina en empate por detalles. Tenemos estos días para corregir las falencias que tenemos”, sentenció.
Miguel Araujo agradeció a los hinchas de Sporting Cristal
Por otro lado, Araujo advirtió que encararán el partido de vuelta con la consigna de repetir el gran rendimiento y poder dar el golpe en Matute. Además, no dejó escapar la ocasión para agradecer los hinchas rimenses por el apoyo.
"Ahora toca ir a Matute y jugar como lo hicimos hoy. Quiero agradecer a la hinchada por como alentaron, se escuchó su aliento y eso es una motivación para nosotros", sentenció el jugador.
¿Cuándo es la vuelta de los playoffs entre Alianza Lima vs Sporting Cristal?
El partido de vuelta de las semifinales de los playoffs de la Liga 1 2025 ente Alianza Lima vs Sporting Cristal está programado a disputarse el sábado 6 de diciembre en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 8:00 p.m. (hora peruana).
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90