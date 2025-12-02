- Hoy:
Luis Abram sufrió una fuerte lesión y salió en camilla del Sporting Cristal vs Alianza Lima
Luis Abram se perderá lo que resta del primer partido de las semifinales de los play-offs entre Sporting Cristal y Alianza Lima por lesión.
El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima tiene muchas emociones, ya que ambos equipos se juegan mucho en estos dos encuentros de ida y vuelta. Lamentablemente, debido a la intensidad del partido, el defensor Luis Abram sufrió una dura lesión y tuvo que salir en camilla del encuentro.
Luis Abram sufrió una fuerte lesión en el duelo entre Sporting Cristal vs Alianza Lima
A los 28 minutos del primer tiempo, Abram se disponía a defender un ataque comandado por Guerrero; sin embargo, tras recorrer el campo junto al delantero de Alianza, el defensor se sintió y cayó tendido en el campo del Estadio Nacional.
Video: L1MAX
Para mala fortuna de Luis Abram, sufrió una lesión en el muslo posterior izquierdo, por lo que los paramédicos presentes en el Estadio Nacional ingresaron al campo para retirar al defensor en una camilla.
Tras ello, el técnico de Sporting Cristal, Paulo Autuori, decidió hacer ingresar al lateral izquierdo Nicolás Pasquini para que pueda cubrir el puesto que deja el defensor peruano en la zaga.
