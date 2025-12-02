0
Sporting Cristal vs Alianza Lima por la Liga 1

¡Insólito! Felipe Vizeu se tropezó y falló el gol de Sporting Cristal ante Alianza Lima

El delantero brasileño, Felipe Vizeu se resbaló cuando tenía el arco a su disposición para el gol clave de Sporting Cristal en el Estadio Nacional.

Erickson Acuña
Alianza Lima y Sporting Cristal chocan por la ida de los playoffs de la Liga 1 en el Estadio Nacional de Lima, el cual contó con un buen número de hinchas en las tribunas. La cancha generó diversas reacciones por su mal estado, siendo Felipe Vizeu uno de los que sufrió sobre el final del primer tiempo.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

