¡Insólito! Felipe Vizeu se tropezó y falló el gol de Sporting Cristal ante Alianza Lima
El delantero brasileño, Felipe Vizeu se resbaló cuando tenía el arco a su disposición para el gol clave de Sporting Cristal en el Estadio Nacional.
Alianza Lima y Sporting Cristal chocan por la ida de los playoffs de la Liga 1 en el Estadio Nacional de Lima, el cual contó con un buen número de hinchas en las tribunas. La cancha generó diversas reacciones por su mal estado, siendo Felipe Vizeu uno de los que sufrió sobre el final del primer tiempo.
