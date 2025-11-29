- Hoy:
Beto Da Silva rompió el mercado tras fichar por tradicional club de la Liga 1 2026: "Acuerdo cerrado"
¡Atención! El exdelantero de Alianza Lima y Sporting Cristal acaba de acordar su incorporación a un icónico equipo de la Liga 1 que jugará torneo internacional el 2026.
El mercado de pases de la Liga 1 2026 sigue sorprendiendo previo a los Playoffs. Ahora se ha revelado que el delantero Beto Da Silva dejó Cienciano del Cusco y cerró su incorporación a un histórico equipo peruano que tendrá participación internacional la próxima temporada.
Beto Da Silva será nuevo fichaje de tradicional club de la Liga 1 2026
De acuerdo a la información que brindó el periodista Gustavo Adrianzén Romo en sus redes sociales, el exatacante de Alianza Lima y Sporting Cristal se despidió de Cienciano para sumarse a las filas de Deportivo Garcilaso. Además, el volante del 'Papá', Claudio Torrejón es otro de los jugadores que fichará por el 'Pedacito de Cielo' el 2026 y afrontará la Copa Sudamericana.
"Beto Da Silva y Claudio Torrejón dejaron de ser jugadores de Cienciano y tienen acuerdo cerrado para ser jugadores de Deportivo Garcilaso", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.
Beto Da Silva se va de Cienciano para fichar por Deportivo Garcilaso el 2026/Foto: Instagram
Los números de Beto Da Silva con Cienciano esta temporada
Cabe mencionar que, Da Silva vistió la camiseta de Cienciano todo este 2025, club donde llegó procedente de ADT de Tarma. Con el 'Papá' marcó 4 goles, y dio 4 asistencias de un total de 35 partidos oficiales por la Liga 1 y Copa Sudamericana.
El delantero peruano comenzó a recuperar su nivel bajo la dirección técnica del argentino Carlos Desio, por lo que, ahora espera afianzarse como titular y hacer historia en otro elenco de la Ciudad Imperial.
De concretarse su incorporación a Deportivo Garcilaso, será el séptimo club donde juegue el 'Cyborg' Da Silva en el balompié nacional. Antes tuvo paso por Sporting Cristal, Alianza Lima, César Vallejo, FCB Melgar, ADT, y Cienciano.
Valor en el mercado de Beto Da Silva
Según el portal internacional Transfermarkt, el también extremo izquierdo se encuentra tasado en 300 mil euros en el mercado de pases a sus 28 años. Su valor más alto (700 mil euros) lo alcanzó con Gremio de Brasil en el 2017.
