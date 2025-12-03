- Hoy:
¡Duro golpe! Se confirmó la fuerte lesión que sufrió Luis Abram en el Sporting Cristal vs Alianza
Luis Abram, defensor de Sporting Cristal, encendió las alarmas tras salir sentido en el duelo ante Alianza Lima. Los exámenes confirmaron una lesión que lo alejará de las canchas.
Luis Abram sufrió una dura lesión en el empate por 1-1 ante Alianza Lima por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025. El futbolista viene siendo un indiscutible en la zaga defensiva de Sporting Cristal y su estado preocupa a los hinchas de cara al partido de vuelta. Ahora, se conoció el diagnóstico del jugador.
En esa línea, el periodista Jean Martín Dueñas reveló que el zaguero celeste ya fue sometido a los exámenes pertinentes y todo indica que se trata de un desgarro. De esta forma, queda descartado para el partido del sábado.
"Luis Abram fue sometido a algunas pruebas y todo hace indicar que padece un desgarro. No llegará al partido del sábado", informó el citado comunicador en su cuenta de 'X'.
Luis Abram es baja en Sporting Cristal.
Nota en desarrollo...
