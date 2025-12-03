0
EN VIVO
Real Madrid vs Athletic Bilbao por LaLiga

¡Duro golpe! Se confirmó la fuerte lesión que sufrió Luis Abram en el Sporting Cristal vs Alianza

Luis Abram, defensor de Sporting Cristal, encendió las alarmas tras salir sentido en el duelo ante Alianza Lima. Los exámenes confirmaron una lesión que lo alejará de las canchas.

Angel Curo
Se confirmó la dura lesión que sufrió Luis Abram con Sporting Cristal
Se confirmó la dura lesión que sufrió Luis Abram con Sporting Cristal | Sporting Cristal
COMPARTIR

Luis Abram sufrió una dura lesión en el empate por 1-1 ante Alianza Lima por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025. El futbolista viene siendo un indiscutible en la zaga defensiva de Sporting Cristal y su estado preocupa a los hinchas de cara al partido de vuelta. Ahora, se conoció el diagnóstico del jugador.

Yotún protagonizó cruce con periodistas tras el empate con Alianza Lima

PUEDES VER: Yotún protagonizó cruce con periodistas tras el empate con Alianza Lima: "Equipo de..."

En esa línea, el periodista Jean Martín Dueñas reveló que el zaguero celeste ya fue sometido a los exámenes pertinentes y todo indica que se trata de un desgarro. De esta forma, queda descartado para el partido del sábado.

"Luis Abram fue sometido a algunas pruebas y todo hace indicar que padece un desgarro. No llegará al partido del sábado", informó el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

Luis Abram es baja en Sporting Cristal.

Luis Abram es baja en Sporting Cristal.

Nota en desarrollo...

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. ¡Duro golpe! Se confirmó la fuerte lesión que sufrió Luis Abram en el Sporting Cristal vs Alianza

  2. Cusco FC da el batacazo anunciando el fichaje de campeón con Alianza Lima: "Magia y jerarquía"

  3. Mr Peet reveló que tuvo problemas con L1 MAX por narración de 'Pol Deportes': "Hay temas legales"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano